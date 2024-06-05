Belediyeye işçi alımı duyurusu geldi! Yaş, sınav, mezuniyet şartı yok

Yaz dönemi boyunca hizmet ağını genişletmeyi hedefleyen Köyceğiz Belediyesi, çeşitli kamp, plaj, restoran ve büfelerde çalıştırılmak üzere 46 beden işçisi alımı yapacağını açıkladı. Bu çalışanlar, beş ay yirmi dokuz gün süreyle geçici bir görev için işe alınacaklar.





İŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Köyceğiz Belediyesi’ne iş başvurusu yapacak adaylar için belirlenen kriterler ve başvuru sürecine dair bilgiler şu şekildedir:

Başvuru Koşulları:

• Köyceğiz’de ikamet ediyor olmak gerekmektedir. Başvuru dönemi içerisinde Köyceğiz’e taşınanlar dikkate alınmayacaktır.

• En az bir aylık iş tecrübesine sahip olunması beklenmektedir.

• Kamu haklarından yoksun olmamak şartı aranmaktadır.

• 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde yer alan genel niteliklere uygun olmak.

Başvuru Zamanı ve Yöntemi:

• Adaylar, 30 Mayıs - 1 Haziran 2024 tarihleri arasında Köyceğiz Belediye binasına bizzat giderek başvuruda bulunabilirler. Başvuru sırasında istenen belgelerin tam ve doğru bir şekilde teslim edilmesi önem arz etmektedir.

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MÜLAKAT SÜRECİ VE İŞ KOŞULLARI

• Başvuru sonrası, 1 Haziran 2024 Cuma günü saat 10.30’da belediye meclis salonunda mülakatlar yapılacaktır.

• Seçilen adaylar, sabah 08.00’den akşam 16.00’ya ve öğleden sonra 16.00’dan gece yarısı 24.00’e kadar iki vardiya halinde çalışacaklardır.

KÖYCEĞİZ’DE İŞ OLANAKLARI

Köyceğiz Belediyesi’nin sunduğu bu iş ilanı, bölge sakinlerine geçici ama değerli bir istihdam kapısı açıyor. Yaz aylarında gelir sağlamanın yanı sıra, belediyenin çeşitli hizmet alanlarında deneyim kazanma şansı da sunulmaktadır.

Daha fazla bilgi ve başvuru için adaylar, Köyceğiz Belediyesi’nin internet sitesini ziyaret edebilir ya da başvuru kılavuzundan gerekli tüm detayları öğrenebilirler.