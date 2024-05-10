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Belediyeye KPSS şartsız işçi alımı! En az 17 bin TL maaş verilecek

Maddi sıkıntıların yanında yaşanılan işsizlik sorunu da vatandaşı isyan ettirdi. Ama iş arayan vatandaşa müjdeli haber geldi. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 10.05.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 15:11
Belediyeye KPSS şartsız işçi alımı! En az 17 bin TL maaş verilecek

İşsizliğin önüne geçmek adına kamu kurum ve kuruluşlarından ardı ardına istihdam haberleri geliyor. Detaylar haberimizde…

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KPSS YAŞ ŞARTI ARANMIYOR! YENİ İŞÇİ ALIMI İŞ İLANI BAŞVURULARI BAŞLADI

Kamu tüzel kişiliği olan belediyeler, belediye hizmetlerinin sağlanması amacıyla çeşitli işlerde işçi çalıştırmaktadır.

Belediye bünyesinde çalışmak üzere 16 kol işçisi işe alınacak. İş adayları için detaylı bilgiye yazımızdan hemen ulaşabilirsiniz. İşte gerekli tüm detaylar haberimizde...

BEDEN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU ZAMANI

Beden işçisi alımına son başvuru tarihi 6 Mayıs 2024'tür. 6 Mayıs'tan sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

BELEDİYE İŞÇİSİ ALIMI GEREKLİ EVRAKLAR

Belediye bünyesinde çalışmak üzere 16 geçici işçi çalıştıran adaylar, nüfus cüzdanı fotokopisi, sabıka kaydı özeti, diploma veya mezuniyet belgesi, ya da askerlik durum belgesi, ikamet belgesi ve son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık 2 adet fotoğraf ile müracaat edebileceklerdir.

İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Belediyede çalışacak 16 beden işçisini işe almak için başvuranların Türk vatandaşı olması gerekmektedir. 18 yaşından büyük olmak. En az ilkokul mezunu olmalı. Sağlık sorunu olmaması. Adli sicil kaydı olmamak. SGK'dan emekli olmamak. TCK 53.Madde Belirli bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

KÜTAHYA BELDE BELEDİYESİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ADRESİ

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi Tepecik Belediyesi'nde görev yapacak 16 geçici işçinin alımına ilişkin başvurular doğrudan Tepecik Belediyesi'ne iletilecek. Farklı başvurular kabul edilmeyecektir.

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