İzmir Çeşme'de Dalgıç Polisler Su Altında 29 Ekim'i Kutladı

İzmir Çeşme'de dalgıç polisler, Cumhuriyet'in 102. yılında Monem batığında su altında Türk bayrağı açarak 29 Ekim'i kutladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 13:25
İzmir Çeşme'de Dalgıç Polisler Su Altında 29 Ekim'i Kutladı

İzmir Çeşme'de Dalgıç Polisler Su Altında 29 Ekim'i Kutladı

Monem batığında özel Cumhuriyet dalışı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dalgıç polisler su altında Türk bayrağı açarak kutlama gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte ekipler, Çeşme açıklarındaki 2004 yılında batan Monem gemisi batığına özel bir dalış yaptı. Monem, Aliağa'ya söküm için götürülürken batarak zamanla deniz canlıları için bir resif haline gelmişti.

5 kişilik dalış ekibi tarafından yapılan dalışta, kurbağa adamlar su altında Türk bayrağını açarak bayram coşkusunu denizin derinliklerine taşıdı.

Gözlem ve görüntüler Anadolu Ajansı tarafından paylaşıldı.

İzmir Deniz Polisi’ne bağlı kurbağa adamlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çeşme...

İzmir Deniz Polisi’ne bağlı kurbağa adamlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çeşme açıklarında, 2004 yılında Aliağa’ya söküm için götürülürken batan Monem gemisine dalarak Türk bayrağı açtı.

İzmir Deniz Polisi’ne bağlı kurbağa adamlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çeşme...

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Çeşme'de Dalgıç Polisler Su Altında 29 Ekim'i Kutladı
2
Antalya'da Girit Lezzetleri Dünya Şefleriyle Tanıtıldı
3
12. EgeArt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu
4
UNESCO Genç Müzisyenler Çalıştayı Kırşehir'de Başladı
5
Mardin Kültür Yolu Festivali'ne Rekor İlgi: 500 Bin Ziyaretçi
6
Yozgat'ta Sonbahar Büyüsü: Şebek Geçidi Dronla Görüntülendi

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar