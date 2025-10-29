İzmir Çeşme'de Dalgıç Polisler Su Altında 29 Ekim'i Kutladı

Monem batığında özel Cumhuriyet dalışı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dalgıç polisler su altında Türk bayrağı açarak kutlama gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte ekipler, Çeşme açıklarındaki 2004 yılında batan Monem gemisi batığına özel bir dalış yaptı. Monem, Aliağa'ya söküm için götürülürken batarak zamanla deniz canlıları için bir resif haline gelmişti.

5 kişilik dalış ekibi tarafından yapılan dalışta, kurbağa adamlar su altında Türk bayrağını açarak bayram coşkusunu denizin derinliklerine taşıdı.

Gözlem ve görüntüler Anadolu Ajansı tarafından paylaşıldı.

