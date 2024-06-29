Belediyeye temizlik ve güvenlik personeli alımı! KPSS şartı aranmayacak

Ümraniye Belediyesi, çeşitli pozisyonlarda toplam 72 yeni personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Yayınlanan iş ilanına göre, belediyenin iştiraklerinde istihdam edilecek adaylar için gerekli nitelikler, pozisyonlara göre ayrılan kontenjanlar ve başvuru sürecine ilişkin detaylar yakında paylaşılacak.

Ümraniye Belediyesi'nin açık pozisyonları ve personel alımı yapılacak meslek dalları şunlardır:

1 Adet Silahsız Güvenlik Görevlisi,

6 Adet Ağır Vasıta Şoförü,

35 Adet Temizlik Görevlisi,

2 Adet Elektrik Teknisyeni,

1 Adet Su Tesisat Ustası,

3 Adet Park ve Bahçe Bakım İşçisi,

5 Adet Bulaşıkçı,

19 Adet Silahlı Güvenlik Görevlisi (17'si Erkek, 2'si Kadın).

Adayların başvuru yapabilmesi için Ümraniye Belediyesi tarafından belirlenen bazı kriterleri karşılamaları gerekmektedir. İşçi alımı sürecinde adaylardan genel olarak;





Ümraniye Belediyesi İş İlanı Genel Şartları

Ümraniye Belediyesi'nin personel alımında aradığı genel nitelikler şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarını kullanma yetkisine sahip olmak,

Sağlık durumunun görev yapmaya uygun olması,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçerli sonuçlar almak,

Adli sicil kaydının temiz olması,

Medeni hakları tam olarak kullanabiliyor olmak,

Emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.

Ümraniye Belediyesi İş İlanı Özel Şartları

Özel şartlar ise şöyle sıralanabilir:

25 ile 45 yaş arasında olmak,

İstanbul'un Anadolu yakasında ikamet etmek,

Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilmek,

İlgili pozisyon için gerekli deneyime ve tecrübeye sahip olmak,

En az ilkokul mezunu olmak, tercihen lise mezunu olmak.

Başvuru Süreci

Ümraniye Belediyesi'nin personel alımı için başvuruların tamamlanması gereken gün içinde yapılması önemlidir. Tüm başvurular yalnızca internet üzerinden alınacaktır.

Başvurular, Ümraniye Belediyesi'nin elektronik başvuru portalı üzerinden gerçekleştirilecektir. Fiziksel olarak yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup, başvuru sırasında herhangi bir belge talep edilmeyecektir. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, uygun bulunan adaylar arasından seçilenler, açık pozisyon sayısının iki katı kadar adayla yüz yüze görüşme için çağrılacaktır.