Dışarıdan peynir almaya son! Evde kendi beyaz peynirinizi yapabileceksiniz
Dışarıdan peynir alma derdinize son verecek harika bir tarifle geldik. Bu tarif sayesinde artık artan peynir fiyatlarına karşı çıkabileceksiniz! Evde kendi sağlıklı peynirinizi hızlıca yapabileceksiniz. İşte 15 dakikada hazır beyaz peynir tarifi…
Pahalı peynir fiyatlarından kurtulmak için evde sağlıklı ve lezzetli beyaz peynir yapabileceğiniz harika bir tarifle karşınızdayız! Bu tarif sadece 15 dakikada hazırlanabilecek. Bir kere denedikten sonra artık dışarıda oldukça pahalıya denk gelen ancak içinde ne olduğu bilinmeyen peynirleri almanıza gerek kalmayacak. Evinizde hızlıca süt, tuz, limon ve sirkeyle lezzetli peynirinizi yapabileceksiniz. Hazırsanız şimdi tarife geçelim!
EVDE KOLAY PEYNİR YAPIMI TARİFİ MALZEMELERİ
- 5 litre kesilmiş süt
- 1,5 dolu yemek kaşığı ölçüsünde tuz (tepeli değil)
- 1 küçük limonun suyu (büyükse yarım)
- Yarım çay bardağına yakın sirke (beyaz kullanabilirsiniz)
EVDE KOLAY PEYNİR YAPIMI
- Sütü tencereye alıp kaynamaya bırakalım. Kaynadıkça, süt zaten kesilmeye başlayacaktır. Yaklaşık 5 dakika kaynadıktan sonra içerisine tuzunu ekleyip ocaktan alalım.
- Ardından 10 dakika kadar bekleyerek, limon suyu ve sirkeyi karıştırıp tencereye ilave edelim, iyice karıştıralım.
- Tencerenin kapağını kapatmadan, yarıya kadar gelmesini sağlayarak üzerine bırakalım ve ılıyana kadar dinlendirelim. Bu noktada soğumasına izin vermemek oldukça önemli.
- Daha sonra temiz bir tülbent içerisine süzerek, ağzını bağlayıp süzgeç içerisine koyalım. Üzerine hafif bir ağırlık koyup yaklaşık 4 saat boyunca dinlendirelim. Eğer peyniri gece yapıyorsanız, süre sonunda dolapta açmadan dinlendirin.
- Son olarak, peyniri dilimleyip uygun bir kaba alabilirsiniz. Afiyet olsun! Bu basit tarifle kendi peynirinizi hazırlayarak, doğal ve lezzetli bir peynirin keyfini çıkarabilirsiniz.