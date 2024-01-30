Dışarıdan peynir almaya son! Evde kendi beyaz peynirinizi yapabileceksiniz

Pahalı peynir fiyatlarından kurtulmak için evde sağlıklı ve lezzetli beyaz peynir yapabileceğiniz harika bir tarifle karşınızdayız! Bu tarif sadece 15 dakikada hazırlanabilecek. Bir kere denedikten sonra artık dışarıda oldukça pahalıya denk gelen ancak içinde ne olduğu bilinmeyen peynirleri almanıza gerek kalmayacak. Evinizde hızlıca süt, tuz, limon ve sirkeyle lezzetli peynirinizi yapabileceksiniz. Hazırsanız şimdi tarife geçelim!

EVDE KOLAY PEYNİR YAPIMI TARİFİ MALZEMELERİ

5 litre kesilmiş süt



1,5 dolu yemek kaşığı ölçüsünde tuz (tepeli değil)



1 küçük limonun suyu (büyükse yarım)



Yarım çay bardağına yakın sirke (beyaz kullanabilirsiniz)







EVDE KOLAY PEYNİR YAPIMI