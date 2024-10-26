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Düzce'de Kültürel Değerler Çocuklara Eğlenceli Etkinliklerle Aktarılıyor

Düzce'de hayata geçirilen 'Evvel Zaman İzinde' projesi, çocuklara kültürel değerleri eğlenceli bir şekilde öğretiyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 11:36
Düzce'de Kültürel Değerler Çocuklara Eğlenceli Etkinliklerle Aktarılıyor

Düzce'de Kültürel Değerlerin Eğlenceli Yolu

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan 'Evvel Zaman İzinde' projesi, çocuklara kültürel değerleri eğitici etkinliklerle aktararak öğrenmelerini sağlıyor.

Proje Hakkında

Masalların eğitimsel ve kültürel işlevini ön plana çıkararak, çocukların bilişsel ve dil gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla geliştirilmiş olan bu proje, yaklaşık 2 yıl önce hayata geçirilmiştir. Projenin içerisinde geleneksel oyunlar, masal dinletileri ve yemek yapımı gibi etkinlikler yer almakta olup, bu kapsamda 16 bin öğrenciye ulaşılmıştır.

Vizyon ve Amaçlar

Bu yıl, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Köklerden Geleceğe' felsefesi ile başlatılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne entegrasyon sağlanmıştır. Proje, çocuklara haklarını öğretmeyi, vatandaşlık bilinci kazandırmayı, sosyal becerilerini geliştirmeyi ve teknoloji bağımlılığını azaltmayı hedeflemektedir.

Milli Eğitim Müdürü'nin Açıklamaları

İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, masalların Türk kültüründe çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Masalların unutulmaya yüz tuttuğunu görünce böyle bir proje hazırlama kararı aldık. Çocuklarımıza masal anlatmanın, onların ileride hayatlarında deneyim kazanmalarına yardımcı olacağını düşünüyoruz," dedi.

Proje Sorumlusu Özge Çeltik'in Vurguları

Proje sorumlusundan, Özge Çeltik, masal anlatımları yoluyla çocukların bilişsel gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra, kültürel ve ahlaki değerleri güçlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Masallarla geçmişle bağ kurarak, kültürel miraslarına sahip çıkmalarını hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Masalların eğitimsel ve kültürel işlevi konusunda farkındalık geliştirmek, çocukların bilişsel ve...

Masalların eğitimsel ve kültürel işlevi konusunda farkındalık geliştirmek, çocukların bilişsel ve dilsel gelişimine katkıda bulunmak, unutulmaya yüz tutmuş Türk, Anadolu ve dünya klasiklerinden oluşan masalları öğrencilerle buluşturmak için Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Evvel Zaman İzinde" projesi, yaklaşık 2 yıl önce uygulamaya alındı. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığınca "Köklerden Geleceğe" düsturuyla başlatılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline entegre edilen projeyle çocuklara sahip oldukları hakları öğretmek, vatandaşlık bilinci kazandırmak, ahlak kurallarını öğretmek, sosyal iletişim becerilerini geliştirmek, teknoloji bağımlılığını azaltmak, hayal gücünün gelişimini desteklemek amaçlanıyor.

Masalların eğitimsel ve kültürel işlevi konusunda farkındalık geliştirmek, çocukların bilişsel ve...

Masalların eğitimsel ve kültürel işlevi konusunda farkındalık geliştirmek, çocukların bilişsel ve dilsel gelişimine katkıda bulunmak, unutulmaya yüz tutmuş Türk, Anadolu ve dünya klasiklerinden oluşan masalları öğrencilerle buluşturmak için Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Evvel Zaman İzinde" projesi, yaklaşık 2 yıl önce uygulamaya alındı. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığınca "Köklerden Geleceğe" düsturuyla başlatılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline entegre edilen projeyle çocuklara sahip oldukları hakları öğretmek, vatandaşlık bilinci kazandırmak, ahlak kurallarını öğretmek, sosyal iletişim becerilerini geliştirmek, teknoloji bağımlılığını azaltmak, hayal gücünün gelişimini desteklemek amaçlanıyor.

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