Belgesiyle gelen işi kapacak! O kuruma özel güvenlik alımı yapılacağı duyuruldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, güvenlik hizmetlerini güçlendirmek ve vatandaşlara daha etkin bir koruma sağlamak amacıyla 20 özel güvenlik görevlisini bünyesine kazandırmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda başvuru süreci, 29 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve 4 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek.

Adaylardan beklenen nitelikler arasında 25-35 yaş aralığında olma, en az ön lisans düzeyinde eğitim almış olma, sabıka kaydı bulunmama, özel güvenlik sertifikasına sahip olma, tercihen silahlı belge sahibi olma, en az 170 cm boyunda olma, iş tecrübesi bulunma, askerlik hizmetini tamamlamış olma ve İŞKUR iş arayan kaydı bulunma şartları yer almaktadır.





Tam zamanlı çalışacak adaylardan başvuru aşamasında herhangi bir belge talep edilmeyecek. Başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar için mülakat yeri ve zamanı daha sonra belirlenecek. Başvurular, belirtilen tarihler arasında belirtilen internet adresi üzerinden tamamlanabilecek.





Manisa Büyükşehir Belediyesi, güvenlik birimine katılacak yeni personellerle şehrin genel güvenliğini arttırmayı ve vatandaşlara daha etkin bir hizmet sunmayı hedefliyor. Bu alanda tecrübeli ve niteliklere sahip adayları bünyesine katmak, belediyenin güvenlik stratejisine önemli bir katkı sağlayacak.

Güvenlik hizmetlerine ilgi duyan ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar, belirlenen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirerek önemli bir göreve adım atma fırsatını yakalayabilirler. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden detaylı bilgilere ulaşabilir ve başvuru sürecini tamamlayabilirler.