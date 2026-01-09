Erzincan'da Kuvvetli Kar ve Fırtına: Çığ ve Buzlanma Uyarısı

Erzincan'da kuvvetli kar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı uyarıda bulundu.

Beklenen hava koşulları

Yapılan değerlendirmelere göre bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Riskler ve öneriler

Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus olayının görülebileceğini bildirdi. Rüzgârın güneyli yönlerden 50-70 km/saat, yüksek kesimlerde ise 80-90 km/saat hızla esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, tipi ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

METEOROLOJİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ERZİNCAN’DA KUVVETLİ KAR YAĞIŞI, FIRTINA, BUZLANMA VE ÇIĞ RİSKİNE KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI