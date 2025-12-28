DOLAR
Bodrum’da Uluslararası Topluluğa Geleneksel Yılbaşı Kokteyli

Bodrum Belediyesi’nin Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki geleneksel yılbaşı kokteyli, uluslararası topluluğu bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 14:30
Bodrum’da Uluslararası Topluluğa Geleneksel Yılbaşı Kokteyli

Bodrum’da Uluslararası Topluluğa Geleneksel Yılbaşı Kokteyli

Bodrum Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve ilçede yaşayan uluslararası topluluğa yönelik yılbaşı kokteyli bu yıl da Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Etkinliği Düzenleyen Birimler ve Katılımcılar

Etkinlik, Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Bürosu ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Programa, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert katıldı; Bodrum’da yerleşik birçok farklı ülke vatandaşı da etkinlikte hazır bulundu.

Başkan Yardımcısı'nın Mesajı

Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, geceye katılamayan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin selamlarını ileterek şu mesajı paylaştı:

"Bu gece bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bodrum, dünyanın farklı ülkelerinden insanların bir arada yaşadığı, kendini evinde hissedebildiği; çok kültürlü yapısıyla zengin bir kent. Benim için bu gecenin ayrıca kişisel bir anlamı var. Yarı İrlandalıyım ve Noel, ailemizde her zaman özel bir yere sahip oldu. Bu nedenle, bu geceyi Bodrum’da sizlerle birlikte paylaşmaktan ve kutlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Belediye Başkan Yardımcısı olarak şunu özellikle belirtmek isterim: Bodrum’un önemli ve değerli bir parçasısınız. Noel’i kutlayan tüm misafirlerimizin Mutlu Noellerini, hepimizin ise sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yeni yıl geçirmesini diliyoruz."

Müzik, Eğlence ve Geleneksel Pasta

Gecede Meltem Işın ve grubu sahne alarak konuklara müzik ve eğlence dolu saatler yaşattı. Gece ilerleyen saatlerde Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert ile tüm konuklar geleneksel yılbaşı pastasını birlikte kesti. Etkinlik, Meltem Işın ve grubunun performansıyla geç saatlere kadar devam etti.

Organizasyon, Bodrum’un çok kültürlü yapısını vurgulayan, yerleşik yabancı nüfusla dayanışmayı güçlendiren geleneksel bir kutlama olarak kayda geçti.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

