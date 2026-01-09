Meteoroloji'den Bayburt'a Kuvvetli Kar, Fırtına ve Çığ Uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt'ta kuvvetli kar, fırtına, buzlanma ve çığ riskine karşı uyardı; özellikle yüksek kesimlerde rüzgâr 80-90 km/saat bekleniyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 08:08
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 08:08
12. Bölge Müdürlüğü'nden kritik uyarılar

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları için uyarıda bulundu.

Yapılan değerlendirmelere göre bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek; yağışların Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus hadisesinin de görülebileceğini bildirdi.

Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor: 50-70 km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 80-90 km/saat.

Meteoroloji, kuvvetli kar yağışı ile birlikte ulaşımda aksamalar, tipi ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine dikkat edilmesi istendi.

EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

