Meteoroloji'den Bayburt'a Kuvvetli Kar, Fırtına ve Çığ Uyarısı

Meteoroloji'den Bayburt'a Kuvvetli Kar ve Fırtına Uyarısı

12. Bölge Müdürlüğü'nden kritik uyarılar

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları için uyarıda bulundu.

Yapılan değerlendirmelere göre bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek; yağışların Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus hadisesinin de görülebileceğini bildirdi.

Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor: 50-70 km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 80-90 km/saat.

Meteoroloji, kuvvetli kar yağışı ile birlikte ulaşımda aksamalar, tipi ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine dikkat edilmesi istendi.

METEOROLOJİDEN BAYBURT İÇİN KUVVETLİ KAR VE FIRTINA UYARISI