Sakarya'da Türkiye Sıfır Atık Çalıştayı: Stratejiler Masaya Yatırıldı

Çalıştayın amacı ve kapsamı

Sıfır Atık Hareketi çerçevesinde, 81 ilde yaygınlaştırılması hedeflenen "Türkiye Sıfır Atık Çalıştayı" Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğiyle Sakarya'da düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştayda, atık yönetiminin ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları ele alındı. Katılımcılar, projenin yalnızca bir çevre hareketi olmadığını; aynı zamanda bir kalkınma ve verimlilik hamlesi olduğunu vurguladı.

Veri toplama, raporlama ve hedefler

Çalıştay masalarında elde edilen verilerin, üniversite bünyesindeki akademisyenler tarafından raporlanacağı bildirildi. Hazırlanacak sonuç raporu'nun önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir programla kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Sakarya'da ortaya çıkan veriler ve çözüm önerilerinin, Türkiye genelinde uygulanacak sıfır atık modeline temel teşkil etmesi hedefleniyor.

Katılımcılar

Programda; Sıfır Atık Vakfı'nın ülke düzeyindeki stratejilerini yerel dinamiklerle birleştirmeyi amaçlayan organizasyona, Sakarya Vali Yardımcısı Selda Dural, Sakarya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Hayrettin Tüdün, Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu ile kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversite temsilcileri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

