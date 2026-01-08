Keltepe Kayak Merkezi Sezonu Açtı: Karabük’te 2 Bin Metrede 2026 Kayak Sezonu

Keltepe Kayak Merkezi, 2 bin metre rakımda yeterli kar sonrası 2026 sezonunu açtı; alt ve üst alanlarda yaklaşık 2 metre kar ölçüldü.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 08:59
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 08:59
Keltepe Kayak Merkezi 2026 sezonunu açtı

Keltepe Kayak Merkezi 2026 sezonunu açtı

Türkiye’nin 53. kayak merkezi olan ve 2 bin metre rakıma sahip Keltepe Kayak Merkezi’nde yeterli kar yağışı sonrası yeni kayak sezonu açıldı.

İl genelinde geçtiğimiz hafta etkili olan ve yer yer 2 metre kar kalınlığının ölçüldüğü Karabük’te, kayak merkezi 2026 kayak sezonunu açtı. Batı Karadeniz’in önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Karabük Keltepe Kayak Merkezi, kış sporları tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Kar kalınlığı ve pist durumu

Alt ve üst günübirlik alanlarda istenilen seviyeye ulaşan kar kalınlığı, hem kayakçılar hem de bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yetkili açıklaması

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, sezon açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz Bölgesi’nin bu yıl verimli bir kış dönemi geçirdiğini belirterek, "Kayak merkezimizde şu anda Türkiye genelinde üçüncü sırada yer alan bir kar yüksekliği bulunuyor. Alt ve üst günübirlik alanlarda kar kalınlığı yaklaşık 2 metreye ulaştı. Bu durum hem tesislerimiz hem de misafirlerimiz açısından oldukça sevindirici" dedi.

Tesis imkanları

Coşkun Güven ayrıca Keltepe Kayak Merkezi’nin her seviyeden sporcuya hitap eden altyapıya sahip olduğunu vurgulayarak, "Tesisimizde telesiyej, teleski ve baby lift gibi mekanik sistemlerimiz mevcut. Hem spora yeni başlayacak vatandaşlarımız hem de profesyonel kayakçılar için uygun pistlerimiz bulunuyor. Bu nedenle her zaman söylediğimiz gibi; kayak, Keltepe Kayak Merkezi’nde öğrenilir." ifadelerini kullandı.

Davetiye

İl Müdürü Coşkun Güven, başta Karabük halkı olmak üzere çevre illerde yaşayan tüm doğa ve kayak severleri Keltepe Kayak Merkezi’ne davet ederek, bölgenin hem spor hem de turizm açısından önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade etti.

Keltepe Kayak Merkezi sezonu açtı

Keltepe Kayak Merkezi sezonu açtı

