Besni'yi Beyaza Bürüyen Kar: İki Gündür Kartpostallık Görüntüler

Adıyaman'ın Besni ilçesini iki gündür etkisi altına alan kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu; yetkililer buzlanma konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 10:52
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:53
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kışın en güzel yüzü ortaya çıktı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı, ilçe genelinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Beyaza bürünen şehirde ağaçlar ve park alanları adeta görsel bir şölen sundu. Karla kaplanan sokaklar, kış manzaralarını seven vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Esnaflar sabahın erken saatlerinden itibaren iş yerlerinin önünde kar temizliği yaparak günlük hayatın aksamaması için çaba gösterdi. Vatandaşlar ise yürüyüş yaparak ve cep telefonlarıyla görüntü alarak karın keyfini çıkardı.

Çocuklar için kar eğlencenin adresi oldu; mahalle aralarında ve parklarda bir araya gelen çocuklar kardan adam yapıp kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. Aileler çocuklarının sevincine ortak olurken ortaya renkli ve neşeli görüntüler çıktı.

Yetkililer, kar yağışının yer yer devam edebileceğini belirterek vatandaşları buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Besni'de kışın bu görsel zenginliğinin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

