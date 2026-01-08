Beyşehir Fırtınaya Teslim Oldu: Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meteorolojinin uyardığı şiddetli rüzgar yaşamı aksattı; Beyşehir Gölü'nde balıkçılar mesaiyi durdurdu, Seydişehir-Beyşehir yolunda kamyon kasası yola savruldu.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:31
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:31
Beyşehir Fırtınaya Teslim Oldu: Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Beyşehir fırtınaya teslim oldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı şiddetli rüzgar ve fırtına, öğleden sonra etkisini artırarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Gölde balıkçılar ve sokaktaki martılar

İlçe genelinde kuvvetli rüzgar nedeniyle ilgili kurumlar teyakkuz haline geçerken, olası olumsuzluklara yönelik ihbarlar anında değerlendirildi. Beyşehir Gölü’nde avcılık yapan balıkçılar, can güvenliği gerekçesiyle mesailerine geçici olarak ara verdi. Göl üzerinde motorlu tekne sesleri kesilirken, balıkçı kayıklarının limanlarda park halinde olması dikkat çekti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan martılar da vatandaşların ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar, fırtınaya rağmen göl kıyısına gelerek yeşil alanlara konan martılara ekmek atarak beslemeye çalıştı.

Merkezde tehlikeli anlar ve zarar

Şiddetli rüzgar ilçe merkezinde zaman zaman tehlikeli anlara da neden oldu. Bir binanın dış cephe yalıtımına ait süs malzemelerinin yerinden koparak düşme riski oluşturduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi ve bölgede inceleme yapıldı. Fırtına nedeniyle ilçe genelinde çöp konteynerlerinin yerinden sürüklendiği, hafif yapı malzemelerinin ise havada uçuştuğu gözlendi.

Yetkililer, fırtınanın gün boyunca etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.

Kamyon kasası yola savruldu: Facia önlendi

Öte yandan, Beyşehir-Seydişehir kara yolunda seyir halindeki bir kamyonun kasası kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden koparak yola savruldu. Olayda facianın eşiğinden dönüldü; ölen ya da yaralanan olmadı. Alınan bilgiye göre kaza, Seydişehir-Beyşehir karayolunun 16’ncı kilometresinde meydana geldi. Kazanın yaşandığı sırada kamyonun arkasında başka bir aracın bulunmaması olası bir zincirleme kazayı önledi.

Beyşehir fırtınaya teslim oldu

Beyşehir fırtınaya teslim oldu

