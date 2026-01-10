Beytüşşebap'ta Damlarda Biriken 2 Metrelik Kar Temizleniyor

Şırnak'ta yoğun kar sonrası çatı temizlik çalışmaları

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası evlerin damlarında biriken kar yığınları temizleniyor. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı ilçede, çatılara binen aşırı yükü önlemek amacıyla vatandaşlar kendi evlerinin damına çıkarak karı temizliyor.

Recai Metin, günlerdir kar temizlediğini belirterek, "Yıllardır bu kadar kar yağmamıştı. Çok şükür bölgemize çok kar yağdı, herkes damlarını temizliyor. Biz de bugün temizledik. İnşallah daha çok kar yağacak" dedi.

