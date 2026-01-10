Beytüşşebap'ta Damlarda Biriken 2 Metrelik Kar Temizleniyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığının 2 metreye ulaşmasıyla vatandaşlar damlardaki karı temizliyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:00
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:04
Beytüşşebap'ta Damlarda Biriken 2 Metrelik Kar Temizleniyor

Beytüşşebap'ta Damlarda Biriken 2 Metrelik Kar Temizleniyor

Şırnak'ta yoğun kar sonrası çatı temizlik çalışmaları

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası evlerin damlarında biriken kar yığınları temizleniyor. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı ilçede, çatılara binen aşırı yükü önlemek amacıyla vatandaşlar kendi evlerinin damına çıkarak karı temizliyor.

Recai Metin, günlerdir kar temizlediğini belirterek, "Yıllardır bu kadar kar yağmamıştı. Çok şükür bölgemize çok kar yağdı, herkes damlarını temizliyor. Biz de bugün temizledik. İnşallah daha çok kar yağacak" dedi.

ŞIRNAK'TA KAR YAĞIŞI SONRASI DAMLARDA BİRİKEN KAR TEMİZLİYOR.

ŞIRNAK'TA KAR YAĞIŞI SONRASI DAMLARDA BİRİKEN KAR TEMİZLİYOR.

ŞIRNAK'TA KAR YAĞIŞI SONRASI DAMLARDA BİRİKEN KAR TEMİZLİYOR.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beytüşşebap'ta Damlarda Biriken 2 Metrelik Kar Temizleniyor
2
Siirt Belediyesi'nden Çölyak ve Fenilketonüri Hastalarına 176 Kişiye Gıda Desteği
3
Atatürk Üniversitesi'nde Tarım Eğitiminin 180. Yılı Kutlandı
4
İpek Yolu'nda Karla Mücadele: Şenoba Belediyesi Görevde
5
Demirci'de Karla Kaplı Kartpostallık Manzaralar
6
Gaziantep 2025'te Turizm Rekoru: 1 milyon 21 bin 138 Konaklayan Turist
7
Gaziantep Turizmde Rekor Kırdı: 2025'te 2 Milyonu Aştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları