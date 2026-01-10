Beytüşşebap'ta Yeşilay ile Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Yeşilay temsilcileri, Aile Destek Merkezi'nde usta öğretici ve öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 09:41
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 09:41
Eğitimin amacı ve kapsamı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Yeşilay Cemiyeti temsilcileri, Aile Destek Merkezinde görevli usta öğretici ve öğrencilere yönelik zararlı alışkanlıklarla mücadele eğitimi verdi.

1 saatlik eğitim süresince öncelikle Yeşilay tanıtıldı; ardından ilçede yürütülen faaliyetler ve yapılan çalışmalar katılımcılara aktarıldı.

Yetkililerin değerlendirmesi

Aile Destek Merkezi koordinatörü Sevilay Ataman, verilen eğitimin çok verimli geçtiğini belirtti. Ataman, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi Emine Erdoğan’ın 2026 yılı bağımsızlık yılı ilan etmesiyle ilçemizde faaliyet gösteren Yeşilay Cemiyeti temsilcileriyle ortaklaşa bir eğitim semineri düzenledik. Bu düşüncede kadınlarımıza Yeşilay eğitimi ve bağımlılıkla mücadele modülleri anlatıldı. Bu tür eğitimler çok verimli geçiyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

