Bilecik Emniyeti 2025 Değerlendirme Toplantısını Gerçekleştirdi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nde Gökalp Şener başkanlığında 2025 değerlendirme toplantısı yapıldı; yürütülen çalışmalar ve hizmet kalitesi hedefleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:21
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nde 2025 Değerlendirme Toplantısı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nde 2025 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Detayları

Toplantıya Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener başkanlık etti. İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve birim amirleri katıldı.

Toplantıda yürütülen çalışmalar ele alındı ve kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik tespit ve hedefleri gözden geçirdi.

Gökalp Şener toplantıda şu ifadeleri kullandı: "2025 yılı boyunca yürüttüğümüz çalışmaların değerlendirmesini yaparak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için hizmet kalitemizi artırmaya yönelik hedeflerimizi gözden geçirdik".

