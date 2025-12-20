Bilecik’te Devamsızlıkla Mücadele Toplantısı: Okula Devam Artırılacak

Bilecik’te Devamsızlıkla Mücadele Toplantısı
Bilecik’te öğrencilerin okula devam oranlarını artırmaya yönelik devamsızlıkla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantı ayrıntıları
Toplantı, Bilecik Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, okul müdür yardımcılarının katılımıyla yapıldı. Katılımcılar, öğrencilerin devam durumlarını kapsamlı şekilde ele alarak mevcut tabloyu değerlendirdi.
Devamsızlığın nedenleri üzerinde durulan toplantıda, devamsızlık oranlarının azaltılmasına yönelik tedbirler ve hayata geçirilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Eğitimde sürekliliğin önemi vurgulanırken, öğrenci ve veli iş birliğinin artırılması gerektiği belirtildi.
Açıklama
Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin okula devamı, akademik başarı ve kişisel gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Devamsızlığı azaltmaya yönelik alınacak her tedbiri titizlikle uygulayarak öğrencilerimizi eğitimden koparmamayı hedefliyoruz" dedi.
BİLECİK’TE DEVAMSIZLIKLA MÜCADELE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ