Bilecik’te Devamsızlıkla Mücadele Toplantısı: Okula Devam Artırılacak

Bilecik’te okul müdür yardımcılarının katıldığı toplantıda devamsızlık nedenleri ve azaltmaya yönelik tedbirler ele alındı; öğrenci-veli iş birliği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:40
Bilecik’te Devamsızlıkla Mücadele Toplantısı

Bilecik’te öğrencilerin okula devam oranlarını artırmaya yönelik devamsızlıkla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı ayrıntıları

Toplantı, Bilecik Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, okul müdür yardımcılarının katılımıyla yapıldı. Katılımcılar, öğrencilerin devam durumlarını kapsamlı şekilde ele alarak mevcut tabloyu değerlendirdi.

Devamsızlığın nedenleri üzerinde durulan toplantıda, devamsızlık oranlarının azaltılmasına yönelik tedbirler ve hayata geçirilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Eğitimde sürekliliğin önemi vurgulanırken, öğrenci ve veli iş birliğinin artırılması gerektiği belirtildi.

Açıklama

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin okula devamı, akademik başarı ve kişisel gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Devamsızlığı azaltmaya yönelik alınacak her tedbiri titizlikle uygulayarak öğrencilerimizi eğitimden koparmamayı hedefliyoruz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

