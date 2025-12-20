Bilecik’te 'Hatasız Hekimlik Mümkün Mü?' Semineri

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Hatasız Hekimlik Mümkün Mü?'

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen seminerde Prof. Dr. Halil Koyuncu, 'Sizce hatasız hekimlik mümkün mü' başlığıyla katılımcılara sunum yaptı.

Seminerin içeriği

Sağlık çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği programda hasta güvenliği, tıbbi uygulamalarda hata kavramı, risk yönetimi ve hekimlikte etik sorumluluklar detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, hekimlik uygulamalarında karşılaşılan riskler ve bu risklerin azaltılmasına yönelik yaklaşımlar hakkında bilgilendirildi.

Soru-cevap ve değerlendirme

Seminer, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle sonlandırıldı.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ise, 'Sağlık hizmetlerinde kalite ve hasta güvenliği açısından son derece önemli konulara değinen bu seminer için değerli paylaşımlarından dolayı Prof. Dr. Halil Koyuncu’ya teşekkür ederiz' dedi.

