Bilecik’te 'Hayal Panosu' Etkinliği — BŞEÜ Çocuk Gelişimi Kulübü ve BİÇOK

Bilecik Kent Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen 'Hayal panosu' etkinliği, gençlerin katılımcılık ve sosyal gelişimine katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:23
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:23
Bilecik’te 'Hayal Panosu' Etkinliği — BŞEÜ Çocuk Gelişimi Kulübü ve BİÇOK

Bilecik’te 'Hayal Panosu' Etkinliği

Bilecik Kent Konseyi ev sahipliğinde, BŞEÜ Çocuk Gelişimi Kulübü tarafından planlanan ve Bilecik İletişim ve Çocuk Odaklı Kulüp (BİÇOK) tarafından uygulanan ‘Hayal panosu’ etkinliği başarıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik Amacı ve İçeriği

Etkinlik kapsamında katılımcılar hayallerini, hedeflerini ve gelecek beklentilerini paylaşma fırsatı buldu. Birlikte düşünme ve üretme kültürü desteklenirken, çalışmanın katılımcılık anlayışının güçlendirilmesine ve gençlerin sosyal gelişimine katkı sağladığı belirtildi.

Yetkili Açıklaması

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen "Etkinliği gerçekleştiren BİÇOK ekibine ve etkinliğe katılım sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederiz" dedi.

BİLECİK’TE ‘HAYAL PANOSU’ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BİLECİK’TE ‘HAYAL PANOSU’ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BİLECİK’TE ‘HAYAL PANOSU’ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya Belediyesi Zabıta’dan Okul Çevrelerinde Sıkı Denetim
2
Arsuz'da 10 Metrelik Deniz Çekilmesi Endişe Yarattı
3
Kazdağları'nda -12 Derecede Donan Şelale Dron Görüntüleriyle Büyüledi
4
Adana'da 17 Yaşındaki Lise Öğrencisi Kendi Kök Hücreleriyle Lenf Kanserini Yendi
5
Başkan Ahmet Akın Savaştepe'ye Çıkarma: 2026'nın İlk İlçe Ziyareti
6
Taste Atlas'ta Türk Lezzetleri Zirvede: Bodrum çökertme kebabı ve Erzurum cağ kebabı İlk 10'da
7
Amasya Gümüşhacıköy'de kış uykusuna yatmayan ayı köyü alarma geçirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları