Bilecik’te 'Hayal Panosu' Etkinliği — BŞEÜ Çocuk Gelişimi Kulübü ve BİÇOK

Bilecik’te 'Hayal Panosu' Etkinliği

Bilecik Kent Konseyi ev sahipliğinde, BŞEÜ Çocuk Gelişimi Kulübü tarafından planlanan ve Bilecik İletişim ve Çocuk Odaklı Kulüp (BİÇOK) tarafından uygulanan ‘Hayal panosu’ etkinliği başarıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik Amacı ve İçeriği

Etkinlik kapsamında katılımcılar hayallerini, hedeflerini ve gelecek beklentilerini paylaşma fırsatı buldu. Birlikte düşünme ve üretme kültürü desteklenirken, çalışmanın katılımcılık anlayışının güçlendirilmesine ve gençlerin sosyal gelişimine katkı sağladığı belirtildi.

Yetkili Açıklaması

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen "Etkinliği gerçekleştiren BİÇOK ekibine ve etkinliğe katılım sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederiz" dedi.

