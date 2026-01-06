Bilecik'te İlk Ekolojik Park Projesi İçin Çalışmalar Başladı

Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Meramkent Sitesi önünde, kente ilk olacak Ekolojik Park projesinin çalışmaları başlatıldı.

Başkan Melek Mızrak Subaşı'dan açıklama

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, projeyle ilgili ayrıntıları paylaştı. Subaşı, "Burası mükemmel bir alan. Onun için buradaki manzaranın güzelliğini Bileciklilerin hizmetine açmak çok güzel olacak. Bu bölgenin havası da çok güzel. Burada yaşayan vatandaşlarımız için çok güzel bir sosyal yaşam alanı olacak. Buradaki temel amacımız insanların rahatlıkla spor yapabilmeleri, yeşil alanda rahat nefes alabilmeleri, keyif alabilmeleri ve meyve ağaçlarının arasında serinleyebilmeleri olacak. Ayrıca çocukların meyve toplayabilmesi ve parklarda güzelce oynayabilmesi olacak. Biz de Bilecik Belediyesi olarak kafemizle birlikte orada hizmet verme imkanı bulacağız. Muhtemelen orası da bir kitap kafe formatında olur. Dolayısıyla burası okullar bölgesine çok yakın olduğu için bu anlamda güzel bir imkan sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Ekolojik altyapı: Yağmur suyu ve güneş enerjisi

Projenin yağmur suyu depolama sistemi ve güneş enerjisi uygulamalarıyla örnek teşkil edeceğini belirten Başkan Şubaşı, "Projemizin en önemli noktalarından birisi de yenilenebilir enerjiye sahip olması. Burada güneş enerjisinden de faydalanacağız. Yani burası tam bir ekolojik park olacak. Hem kendi suyunu yağmur suyundan temin edilebildiği ve enerji ihtiyacını bu şekilde karşılayabildiği bir alan olacak. Temiz havasıyla burası Bileciklilere birçok açıdan ev sahipliği yapacak" dedi.

