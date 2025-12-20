Bilecik’te Kaldırım Çalışması Tamamlandı: Pelitözü ve Kayıboyu

Bilecik’te 18 Yıllık Kaldırım Bekleyişi Sonlandı

Bilecik’te mahallelerde uzun süredir beklenen üstyapı çalışmalarında önemli adımlar atıldı.

Pelitözü ve Kayıboyu’nda çalışmalar tamamlanıyor

Pelitözü Mahallesi girişinde, ana yol güzergahı üzerinde vatandaşlar tarafından yaklaşık 18 yıldır yapılması beklenen kaldırım çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışma ile bölgede yaya güvenliği artırılırken, ulaşım daha düzenli hale getirildi.

Öte yandan Kayıboyu Mahallesinde altyapı düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından kilit-parke çalışmaları aralıksız devam ediyor. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Kentimizin her mahallesinde, bekleyen sorunları birer birer ortadan kaldırmaya; Bilecik’i hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

