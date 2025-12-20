DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.781.061,06 -0,36%

Bilecik’te Kaldırım Çalışması Tamamlandı: Pelitözü ve Kayıboyu

Bilecik'te Pelitözü'nde 18 yıllık kaldırım beklentisi sona erdi; Kayıboyu Mahallesi'nde altyapı sonrası kilit parke çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:33
Bilecik’te Kaldırım Çalışması Tamamlandı: Pelitözü ve Kayıboyu

Bilecik’te 18 Yıllık Kaldırım Bekleyişi Sonlandı

Bilecik’te mahallelerde uzun süredir beklenen üstyapı çalışmalarında önemli adımlar atıldı.

Pelitözü ve Kayıboyu’nda çalışmalar tamamlanıyor

Pelitözü Mahallesi girişinde, ana yol güzergahı üzerinde vatandaşlar tarafından yaklaşık 18 yıldır yapılması beklenen kaldırım çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışma ile bölgede yaya güvenliği artırılırken, ulaşım daha düzenli hale getirildi.

Öte yandan Kayıboyu Mahallesinde altyapı düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından kilit-parke çalışmaları aralıksız devam ediyor. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Kentimizin her mahallesinde, bekleyen sorunları birer birer ortadan kaldırmaya; Bilecik’i hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

BİLECİK’TE YILLARDIR BEKLENEN KALDIRIM ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

BİLECİK’TE YILLARDIR BEKLENEN KALDIRIM ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

BİLECİK’TE YILLARDIR BEKLENEN KALDIRIM ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli’nde Büyükbaş Hayvanlarda Hastalıktan Ari Kontrolleri Sürüyor
2
İHA Duyurdu, Avusturya’dan Yardım: 75 Yaşındaki Hasan Gürbüz’e Destek
3
Gaziantep’te Senem Sevdim bronz dökümde ustalaştı: Siparişlere yetişiyor
4
Müzikli terapiyle yumurta verimi arttı: Kars'ın Bulanık'ında üretici deneyi
5
125 cc Motosikletle 1.200 km: Sivaslı Berkan Çalmuk'ın İnat Yolculuğu
6
Şanlıurfa'da Kentsel Dönüşüm Başladı: Gülpınar 250 Birimi Kamulaştırdı
7
Eskişehir'de Salep Üretimi Canlanıyor: ESOGÜ'den Yüksek Verim İddiası

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış