Başkan Sami Er: "Yeni Sistemle 10 Katı Fazla İş Çıkacak" — Pütürge Ziyareti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Pütürge ziyaretinde yeni sistemle ilçelerde daha verimli hizmet sözü verip imar sürecindeki başarıyı değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 14:02
Başkan Sami Er: "Yeni Sistemle 10 Katı Fazla İş Çıkacak" — Pütürge Ziyareti

Başkan Sami Er: "Yeni bir sistemle çalışacağız"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Pütürge ilçesindeki ziyaretlerinde yeni bir çalışma sistemine geçeceklerini belirterek, "Ben eminim ki; yeni sistemle 10 katı fazla iş çıkacak" dedi.

Ziyaret ve istişareler

Başkan Er, ilçe ziyaretleri kapsamında ilk olarak Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'ü ziyaret etti. Yapılan hizmetler ve planlanan projelerle ilgili istişarelerde bulunan Er, daha sonra belediyede muhtarlarla bir araya gelerek talepleri dinledi ve esnaf ile vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştirdi.

Yeni sistemin detayları

Yeni dönemde ilçelerde daha sistemli bir çalışma yürüteceklerini ifade eden Er, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Geçmişten gelen bir tecrübemiz var. Geçmişte şantiye sistemi vardı, burada kalırlar ve efektif çalışırlardı. Geçen sene bu uygulamayı yapacaktık ama şimdi yeni bir sistemle çalışma yapmak için hazırlanıyoruz. Gücümüzü 11 ilçeye bölmeyeceğiz. Gücümüzü iki en fazla üç ilçeye böleceğiz; onlarca kamyon, greyder, dozer ilçeye girecek. Her ilçede çalışmalar yapacağız. Ben eminim ki; yeni sistemle 10 katı fazla iş çıkacak. İnşallah daha sistemli çalışacağız".

Siyasi mesajlar ve birlik vurgusu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Pütürge İlçe Başkanı Kürşat Ayaydın ve AK Parti İlçe Başkanı Bülent Karayılan'ı da ziyaret eden Başkan Er, Türkiye üzerine oynanan oyunlara dikkat çekerek şunları söyledi: "Renklerimiz ve dillerimizin farklılıkları bizim zenginliğimizdir. Ama bu lafta kalıyordu. Bizde bir çatışma nedeniymiş gibi algı oluşturuluyordu. Allah’a hamdolsun Cumhur İttifakıyla birlikte insanların beklemediği bir çıkışla ‘Terörsüz Türkiye’ süreci yaşanıyor. Gerek Cumhurbaşkanımız gerekse de Devlet Bahçeli Başkanımız bu konuda kararlılar. İnşallah fitne fesada meydan vermeden bu iş hallolur. Paylaşılamayacak bir şey yok. Herkes memleket için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Herkesin farklı bir stratejisi ve tarzı var. Bütün insanlığın artık huzur, barış içerisinde; ileri demokrasiyle yaşarız".

İmar sürecine dair değerlendirme

Kentteki yeniden imar sürecine değinen Er, "Malatya’da depremin yaralarını sarmamızdaki en büyük etken bu birlik ve beraberliğimiz. Siyasilerimiz, belediye başkanlarımız, valimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızla senkronize bir çalışma yaptığımız için işlerimiz çok iyi gitti. Diğer illere nazaran çok daha fazla çalışma gerçekleştirdik. Önümüze gelen bütün engelleri aşarak, maddi imkanlarımızı toparlayıp, daha iyi hizmetler sunacağız" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

