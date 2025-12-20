Emekli polis Şaban Meşeoğlu ahşap hat sanatıyla evini müzeye çevirdi

73 yaşındaki emekli polis Şaban Meşeoğlu, bomba imha uzmanı olarak sürdürdüğü görevinden sonra sanatla yeni bir hayat kurdu. 1993 yılında emekli olduktan sonra gittiği Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi'nde Arapça "Allah" yazılı levhadan etkilenerek ahşap oyma ve hat sanatına yöneldi.

Evini müze haline getirdi

Yıllarını ahşap oymaya adayan Meşeoğlu, hat sanatını ahşaba işleyip çeşitli kabartmalar oluşturdu. Zamanla yaptığı eserlerle evinin iki odasını oymalarla süsleyen sanatkâr, çalışmalarını "evimi müze haline getirdim" sözleriyle özetliyor. İlk etapta 7 levha, ardından bir yıl sonra 20 levha üreten Meşeoğlu, çocukluğunda mezarlık atölyesindeki deneyiminin de el becerisini şekillendirdiğini belirtiyor.

Hayali: Cumhurbaşkanına Kayı sancağı

Meşeoğlu'nun en büyük hayali, işlediği Kayı sancağı tablosunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek. Yaşlılık ve sağlık sorunları nedeniyle sanatına eskisi gibi devam edemeyen sanatçının bu arzusu, çalışmalarının anlamını güçlendiriyor.

Bayraktar'a gönderdiği tablo ve merakı

Türkiye'nin SİHA başarılarından dolayı BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a çift başlı kartal figürü işlemeli bir tabloyu kargo ile gönderdiğini söyleyen Meşeoğlu, tablonun Bayraktar'a ulaşıp ulaşmadığını merak ediyor. Meşeoğlu, çalışmalarının ülkeye ve savunma başarısına bir saygı ifadesi olduğunu dile getiriyor.

Maduro'ya ulaşmak istiyor

İsrail menşeli ürünleri yasakladığı için takdir ettiği Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya da ulaşmak isteyen Meşeoğlu, Maduro'nun Filistin'e verdiği destek nedeniyle kendisine Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli'nin sancağını göndermek istediğini söylüyor. "Ben ona Kastamonu’daki Şeyh Şaban-ı Veli’nin sancağını göndermek istiyorum ama benim kolum kısa" diyerek yardım talep ediyor.

Ahşap oymanın huzur veren etkisi

Meşeoğlu, eser üretiminin büyük emek gerektirdiğini vurguluyor: "Bu oymanın zamanı falan olmaz. Bunu gece çalışıyorsun, gündüz çalışıyorsun. Kereste sesini duymak, dinlemek, çizimlerini yapmak çok farklı bir olay." Yaklaşık 15 senedir bu işle uğraştığını söyleyen sanatçı, ahşap oymanın ruhunu rahatlattığını ve güzeli sevdiğini ifade ediyor.

Ustalığını başkalarına da öğretti

İhsangazi ilçesi Embiya köyünde 2018 yılında imam hatip olarak atanan Yunus Bademli, Meşeoğlu'nun kendilerine ahşap oymayı öğrettiğini belirtiyor. Bademli, "O bizim ustamız... Şaban amcadan çok ilham aldık" diyerek ustanın çevresine kattığı değeri anlatıyor.

Şaban Meşeoğlu'nun hikâyesi, meslekten sanata uzanan bir yaşam dönüşümünün ve geleneksel hat sanatının ahşapla buluşmasının örneği olarak öne çıkıyor.

