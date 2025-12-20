Gaziantep’te Senem Sevdim bronz dökümde ustalaştı: Siparişlere yetişiyor

Gaziantep’te eşinden öğrendi, bronz dökümü sanat eserine dönüştürdü

Gaziantep’te yaşayan Senem Sevdim, bir yıl önce eşine yardım amacıyla başladığı bronz döküm işiyle kısa sürede ustalaştı. El işçiliğiyle bronz dökümü sanat eserine dönüştüren Sevdim, Türkiye’nin birçok ilinden gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Başlangıç ve ustalaşma

5 çocuk annesi 47 yaşındaki Senem Sevdim, 54 yaşındaki eşi Abdullah Sevdim’den bronz döküm işlemini öğrenerek kısa zamanda kendini geliştirdi. Zamanla hayvan ve araç figürleri başta olmak üzere çeşitli motifler üreten Sevdim, kentte işi yapan sayılı ustalardan biri haline geldi.

Çalışma süreci ve üretim

Eşinin eleman bulamadığı için dükkana gelip yardım etmeye başlayan Sevdim, telleme, taşlama ve zımparalama gibi aşamaları ustalıkla yapıyor. Kalıplardan çıkan dökümleri süs eşyası ve ev aksesuarlarına dönüştüren çiftin ürünleri, koleksiyonerler ve sanatseverlerin de ilgisini çekiyor.

Senem Sevdim süreçle ilgili olarak şunları söyledi: 'Eşim 5 yıldır bakır ve alüminyum döküm işi üzerine çalışıyordu. Daha sonra dükkan açtık. Eşim bu işi yapmaya başladı. Elemana ihtiyacı vardı. Ben de eşimle beraber bu işi yapmak istedim. Dikkatimi çektim, merak ettim. Geldim eşimle beraber çalışmaya başladım. Güzel, zevkli bir iş ve çok severek yapıyorum. Eşime yardımcı oluyorum. Birlikte çalışıyoruz. Telleme, taşlama ve zımparalamaları yapıyorum. Telleme, taşlama ve zımparalama gibi farklı aşamalardan sonra ürünlerimizi hazırlıyoruz ve satışa sunuyoruz. Eşimle birlikte çalışmak çok güzel. Ben dükkana öğleye doğru geliyorum. Eşim kaynak işine başlamış oluyor. Daha sonra o kaynak ettiği ürünleri ben alıyorum. Taşlama işinden geçiriyorum. Daha sonra telleme işini yapıyorum. Ondan sonra beraber çalışıyoruz.'

Zorluklar ve kadın emeği

Sevdim, mesleğin zorluklarına da dikkat çekti: 'İşi öğrendiğin zaman kolay oldu. Tabi her işin bir zorluğu var. Eşimin işi biraz daha zor oluyor. Çünkü kaynak işini daha çok eşim yapıyor. Kaynak yaparken eli yanıyor, zorluk çekiyor. Zımparalama ve taşlama işini ben yaptığımda ve eldiven kullanmadığım zaman elimde kesikler olabiliyor, yanıklar olabiliyor. Çok dikkatli olmak lazım. Eşimle birlikte çalışmaktan zevk alıyorum. Beraber mutlu bir şekilde çalışıyoruz. Kendi işimiz ve çok zevkli oluyor. Her kadına da eşiyle birlikte çalışmasını tavsiye ediyorum. Bir dükkan açtıkları zaman ve eğer yetenekleri varsa birlikte çalışmaları çok güzel olur. Ben işimi çok zevkle ve severek yapıyorum.'

Ortak emek ve gelecek hedefleri

Eşinin desteğinin meslekte ilerlemesinde etkili olduğunu vurgulayan Sevdim, 'Ben önceleri çok gelmek istemedim. Daha sonra kendim karar verdim ve geldim. İşimiz çok güzel, zevkli ve severek yapıyorum. Kaynak işini daha iyi öğrendiğim zaman inşallah daha da güzel olacak diye düşünüyorum' dedi.

Abdullah Sevdim ise eşine övgüyle bahsederek şunları söyledi: 'Eşimden Allah razı olsun, yıllardır beraber çalışıyoruz. Ekmeğimizi beraber bölüşüyoruz. Eleman ihtiyacımız vardı. Eleman bulamadığımız için eşimle beraber çalışmaya karar verdik. Bu yolda bayağı yol kat ettik. İnşallah bundan sonra daha da iyi çalışarak ve hayvan figürleri, at arabası, Rus arabası ve bütün hayvan figürlerini üretmeye devam edeceğiz.'

Senem ve Abdullah Sevdim çiftinin titizlikle işlediği aksesuarlar ve figürler, Gaziantep’ten çıkan el emeği eserler olarak Türkiye genelinden talep görüyor.

SEVDİM ÇİFTİNİN ESERLERİ