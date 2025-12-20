DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.773.250,83 -0,16%

Muğla'da 13 İlçede Çevre Temizliği Seferberliği: Yatağan'da 2. Etap Başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula Göleti'nden sonra 13 ilçede eş zamanlı çevre temizliği seferberliğinin ikinci etabını Yatağan'da başlattı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 13:41
Muğla'da 13 İlçede Çevre Temizliği Seferberliği: Yatağan'da 2. Etap Başladı

Muğla'da 13 İlçede Çevre Temizliği Seferberliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve daha temiz bir kent oluşturmak amacıyla 13 ilçede eş zamanlı yürütülecek çevre temizliği seferberliğinin ikinci etabını Yatağan'da başlattı. Seferberliğin ilk etabı geçmiş haftalarda Ula Göleti'nde başlatılmıştı.

Yatağan'daki çalışma ve katılımcılar

Seferberlik, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Yatağan Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirildi. Çalışmalara Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Hicran Karabıyık ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Temizlik çalışmalarında süpürge araçları, su tankerleri, çöp taksi araçları ve temizlik personelleri görev aldı.

Yetkililerin açıklamaları

Hicran Karabıyık şöyle konuştu: "Ula’da başlattığımız temizlik seferberliğini bugün Yatağan’da, Yatağan Belediyemizle birlikte sürdürüyoruz. Amacımız Muğla’nın tüm ilçelerinde çevre temizliğini toplumsal bir harekete dönüştürmek ve çevre farkındalığını artırmak. Bugün burada bizimle birlikte olan emekçi arkadaşlarımıza ve çevre duyarlılığı gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu imkânı sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a ve Yatağan Belediye Başkanımız Sayın Mesut Günay’a teşekkür ederiz"

Ahmet Aras ise şu ifadeleri kullandı: "Muğla’mızın doğasını, sokaklarını ve yaşam alanlarını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. 13 ilçemizi kapsayan çevre temizliği seferberliğimizle yalnızca temizlik çalışması yapmıyor, aynı zamanda çevre bilincini artırmayı hedefliyoruz. Ula’da başlattığımız bu çalışmayı Yatağan’da sürdürerek tüm ilçelerimize yayacağız. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin iş birliğiyle, vatandaşlarımızın da desteğiyle daha temiz, daha yaşanabilir bir Muğla için çalışmaya devam edeceğiz"

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’DEN 13 İLÇEDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ SEFERBERLİĞİ

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’DEN 13 İLÇEDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ SEFERBERLİĞİ

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’DEN 13 İLÇEDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ SEFERBERLİĞİ

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te Botan Vadisi Milli Parkı'nda Kano ve SUP'a Yoğun İlgi
2
Emekli Polis Şaban Meşeoğlu Ahşap Hat Sanatıyla Evini Müzeye Çevirdi
3
Adıyaman'da Üreticiye Güç: 190 Modern Tarım Ekipmanı Dağıtıldı
4
Muğla'da 13 İlçede Çevre Temizliği Seferberliği: Yatağan'da 2. Etap Başladı
5
Elazığ'da Halk Sağlığı Toplantısı: TSM ve Kovancılar Değerlendirildi
6
Hisarcık’ta Sabah Namazı Buluşması Merkez Çarşı Camii’nde

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025