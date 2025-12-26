Bilecik'te Okul Kantinlerinde Fiyat Denetimleri Masaya Yatırıldı

Bilecik Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü'nde, Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında okul kantin işletmecileriyle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Toplantıda ele alınan konular

Görüşmelerde sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi, gıda güvenliği ve hijyen standartlarının yükseltilmesi, mevzuata uygunluk, fiyat denetimleri ile ürün çeşitliliğinin öğrencilerin yararına düzenlenmesi gibi başlıklar ön plana çıktı.

Ayrıca kantin denetimlerinin daha etkin yürütülmesi, kantin çalışanlarının bilinçlendirilmesi ve karşılaşılan sorunların hızlı şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek toplantıda, "Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimi bizim için önceliklidir. Okul kantinlerinde sunulan hizmetlerin hem mevzuata uygun hem de öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacak nitelikte olması için tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

