Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri Yıldız Basketbol Müsabakaları Sona Erdi

Bilecik’te düzenlenen Yıldız Basketbol Müsabakaları tamamlandı; dereceye girenlere madalya ve kupalar takdim edildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 10:02
Çekişmeli karşılaşmalar ve takım ruhu öne çıktı

Bilecik’te düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Yıldız Basketbol Müsabakaları, çekişmeli karşılaşmaların ardından tamamlandı.

Turnuva boyunca öğrenciler, büyük bir mücadele sergileyerek hem sportif başarıları hem de takım ruhu ile izleyicilerden takdir topladı.

Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından takdim edildi.

Organizasyonun, öğrencilerin spora yönlendirilmesi ve okul sporlarının yaygınlaştırılması açısından önemli katkı sunduğu vurgulandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Katılım sağlayan tüm sporcularımıza, öğretmenlerimize, okullarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

