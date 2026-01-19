Gaziantep'te 72 yaşındaki Hacı Mehmet Özden 53 yıllık sigarayı 6 ayda bıraktı

Gaziantep’te yaşayan 72 yaşındaki Hacı Mehmet Özden, genç yaşta başlayıp 53 yıldır sürdürdüğü sigarayı, Sigara Bırakma Polikliniği'nde gördüğü tedavi sonucu bıraktı.

Hikayesi

Yıllardır süren bağımlılık, yemek yemekte, uyumakta, yol yürümekte ve merdiven çıkmakta güçlükler ile kalp ağrısı ve nefes darlığına neden olunca Özden, mahallesindeki Aile Sağlığı Merkezi'ne başvurdu. Aile hekiminin yönlendirmesiyle Gaziantep Şehir Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği'nde tedaviye başladı.

Özden, daha önce birçok kez sigarayı bırakmayı denemesine rağmen başarılı olamadığını belirtti. Poliklinikte görevli doktorların desteğiyle 6 aylık tedavi sonunda 53 yıllık tiryakiliğine son verdi ve sosyal hayatı ile çalışma yaşamının olumsuz etkilerinden kurtuldu.

Özden şunları söyledi: "6-7 aydır sigara içmiyorum. Sigarayı bırakmadan önce bir yokuşu çıkamıyordum. 300-500 metrelik bir yere çıkamıyordum. Çıkarken rahatsız oluyordum. Sorunlu yaşıyordum. Fakat şu an artık hafifim ve halimden çok memnunum. Daha önce sigarayı bırakmayı çok denedim ama hepsi de başarısız oldu. Şimdi hamdolsun sigaradan kurtuldum. İnşallah bundan sonra da sigara içmemeyi düşünüyorum ve bu konuda çok kararlıyım."

Polikliniğin çalışmaları ve sonuçları

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Hakan Özerol, polikliniğin yalnızca Gaziantep'ten değil çevre illerden de başvuru aldığını ve bir yılda yaklaşık 2 bin 500 kişinin Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurduğunu söyledi.

Özerol, "Yaklaşık 2,5 yıldır hastanemizdeki sigara bırakma polikliniğinde uzman kadromuzla vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bilindiği gibi sigara ciddi kalp hastalıklarından kansere, KOAH'tan inmeye kadar birçok hastalığa sebep olmaktadır. Sigara bırakıldığı andan itibaren vücudumuzda etkilerini hemen görmeye başlamaktayız. Özellikle kan basıncımız düzenlenmektedir, karbonmonoksit seviyeleri birkaç gün içerisinde normale gelmekte ve hastalarımız da özellikle ilk bir ay içerisinde ciddi derecede rahatladıklarını ifade etmektedirler. Sigara bırakma polikliniğimizde uzman hekimlerimiz eşliğinde 'sigarayı bırakamam' diyen hastalarımızda iddialıyız. Burada güzel bir hizmet veriyoruz."

Uzman görüşleri

Sigara Bırakma Polikliniği'nde görevli Uzman Doktor Mustafa Soylu da başarı oranlarının yüksek olduğunu belirterek, "Geri dönüşlerimiz çok güzel, başarı oranlarımız çok yüksek. Hem Gaziantep içerisinden hem çevre illerden birçok müracaat başvuru var. Benim 'yapamam' diyen vatandaşlara özellikle önerim, fazlasıyla çok rahat yaparlar. 50 senedir sigara içen vatandaşlarımız, danışanlarımız geliyor. Desteğimizle ve kendilerinin gayretleriyle sigarayı bırakıyorlar. 2026 yılında inşallah vatandaşlarımıza sigarasız, temiz, rahat ve daha sağlıklı bir vücutla hayatlarına devam etmelerini öneriyorum" dedi.

Soylu, Özden'in aile hekiminin yönlendirmesiyle polikliniğe başvurduğunu, detaylı muayene ve planlama sonrası 10 günlük bir plan uyguladıklarını, Özden'in plana sadık kalarak belirlenen günde sigarayı tamamen bıraktığını anlattı. "Yaklaşık 6 aydır bir nefes bile sigara içmedi. Nefesinin açıldığını, yediklerden daha fazla tat aldığını, efor kapasitesinin yani yol yürümek ya da merdivene çıkmada daha sağlıklı, kendisini daha dinç hissettiğini ifade ediyor. Bizim için de kendisi için de çok mutluluk verici bir durum" diye konuştu.

