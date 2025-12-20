DOLAR
Bilecik Yenipazar'da Devlet Hizmeti Vatandaşın Ayağına Götürüldü

Yenipazar'da Dereköy'de devlet hizmeti yerinde sunuldu; nüfus müdürlüğü evde TC kimlik başvurusu aldı, Kaymakam Uçar vatandaş taleplerini dinledi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:45
Kamu Hizmetleri Dereköy'de Yerinde Sunuldu

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde, kamu hizmetlerini vatandaşlara yerinde ulaştırma amaçlı başlatılan çalışma kapsamında Kaymakam Mehmet Salih Uçar, İlçe Nüfus Müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elif Ceylan Kara ile Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Osman Aygüneş birlikte Dereköy köyü sakinleriyle buluştu.

Ziyarette, İlçe Nüfus Müdürlüğüne gelemeyecek durumda olan bir vatandaşın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusu, İlçe Nüfus Müdürü tarafından evinde alınarak işlemleri başlatıldı. Bu uygulama ile kamu hizmetlerinin her vatandaşa kolay, hızlı ve yerinde ulaştırılmasının devletin temel yaklaşımı olduğu vurgulandı.

Hane ziyaretinde Kaymakam Uçar, vatandaşlarla sohbet ederek hâl ve hatırlarını sordu, iletilen talepleri dinledi.

Mehmet Salih Uçar şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimde herhangi bir mağduriyet yaşamaması önceliğimizdir. İhtiyaç duyulan her noktada devletimizin imkânlarını vatandaşlarımızın ayağına götürmeye devam edeceğiz. Devletimiz her zaman hemşerilerimizin yanındadır"

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

