Bilecik Yenipazar'da Devlet Hizmeti Vatandaşın Ayağına Götürüldü

Kamu Hizmetleri Dereköy'de Yerinde Sunuldu

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde, kamu hizmetlerini vatandaşlara yerinde ulaştırma amaçlı başlatılan çalışma kapsamında Kaymakam Mehmet Salih Uçar, İlçe Nüfus Müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elif Ceylan Kara ile Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Osman Aygüneş birlikte Dereköy köyü sakinleriyle buluştu.

Ziyarette, İlçe Nüfus Müdürlüğüne gelemeyecek durumda olan bir vatandaşın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusu, İlçe Nüfus Müdürü tarafından evinde alınarak işlemleri başlatıldı. Bu uygulama ile kamu hizmetlerinin her vatandaşa kolay, hızlı ve yerinde ulaştırılmasının devletin temel yaklaşımı olduğu vurgulandı.

Hane ziyaretinde Kaymakam Uçar, vatandaşlarla sohbet ederek hâl ve hatırlarını sordu, iletilen talepleri dinledi.

Mehmet Salih Uçar şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimde herhangi bir mağduriyet yaşamaması önceliğimizdir. İhtiyaç duyulan her noktada devletimizin imkânlarını vatandaşlarımızın ayağına götürmeye devam edeceğiz. Devletimiz her zaman hemşerilerimizin yanındadır"

