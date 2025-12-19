DOLAR
Bilim Kurulu Toplantısı Ankara'da: Bilim Temelli Sosyal Politikalar

Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığındaki Bilim Kurulu Toplantısı Ankara Hakimevi'nde yapıldı; bilim temelli, kapsayıcı ve sürdürülebilir sosyal politikalara vurgu yapıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 09:15
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı, Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Bilim Kurulu Üyesi olarak Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu de katıldı.

Toplantıda ele alınan başlıklar

Toplantıda dijitalleşme, demografik dönüşüm, sosyal riskler ile koruyucu ve önleyici politikalar başta olmak üzere sosyal politikaların bilimsel veriler ışığında şekillendirilmesine yönelik birçok konu kapsamlı şekilde ele alındı.

Bakan Göktaş'ın değerlendirmesi

Bakan Göktaş, aile ve sosyal hizmetlerin sadece bugünün ihtiyaçlarına cevap veren bir hizmet olmadığını, toplumun geleceğini inşa eden stratejik bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu sosyal devlet vizyonunun bu anlayışın temelini oluşturduğunu belirtti.

Göktaş, "Kadını, çocuğu, aileyi, yaşlıyı, özel gereksinimli bireyleri ve ihtiyaç sahiplerini merkeze alan her politika, toplumsal dayanıklılığı artırmakta ve sosyal yapıyı güçlendirmektedir. Bu nedenle Bakanlık olarak yürüttüğümüz her çalışmanın bilime dayanmasını son derece kıymetli görüyoruz" dedi.

Bilim Kurulunun sahadan gelen tecrübe ile bilimsel analizleri buluşturmasının kapsayıcı ve etkili politikaların temelini oluşturduğunu ifade eden Göktaş, değişen aile yapıları, dijitalleşmenin sosyal ilişkiler üzerindeki etkileri ve demografik dengelerin getirdiği yeni ihtiyaçlara dikkat çekti.

Hacımüftüoğlu'nun görüşleri

Toplantıya Bilim Kurulu Üyesi olarak katılan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bilimsel bilginin sosyal politikaların sürdürülebilirliği açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Hacımüftüoğlu, "Öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi olarak seçilmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Şunu belirtmek isterim ki; sosyal politika alanında kalıcı ve etkili çözümler üretmenin yolu, bilimi karar alma süreçlerinin merkezine yerleştirmekten geçmektedir" ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin bölgesel farklılıkları gözeten araştırmalarının sosyal hizmet politikalarına yön vermesinin önemine değinen Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi olarak bilgi üretimini toplumsal faydaya dönüştürmeyi önceliklendirdiklerini söyledi ve Bilim Kurulunun ortaya koyacağı öngörülerin sosyal politikalara güçlü bir zemin sağlayacağını ifade etti.

Toplantının değerlendirilmesi

Bilim Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi. Toplantıda bilim temelli, kapsayıcı ve sürdürülebilir sosyal politikaların geliştirilmesine yönelik ortak çalışma iradesi bir kez daha vurgulandı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

