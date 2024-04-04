BİM dana döner 75 TL'ye satılacak! Alarmını kuran büyük indirime koşacak!

BİM'in yeni aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin fiyatları belirlendi. Kadın ip askı atlet, 55 Türk Lirası, erkek ribana atlet ise 60 Türk Lirası olarak satışa sunulacak. Ayrıca, kadın slip iç çamaşırları 2'li paket halinde 45 Türk Lirası olarak müşterilere sunulacak.

Erkekler için ise havlu bel boxer, 55 Türk Lirası fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Bunun yanı sıra, erkek soket çoraplar da 7'li paket halinde satışa sunulacak ve fiyatı 84,50 Türk Lirası olacak.

BİM'DE YENİ HAFTAYA ÖZEL İNDİRİMLER





BİM, 2 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni kataloğunu müşterileriyle buluşturdu. İçerisinde geniş bir ürün yelpazesi bulunan katalogda, Comfort Family markası altında çeşitli iç giyim ürünlerinden tutun da temizlik ve kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok seçenek yer alıyor.

Özellikle iç giyimde uygun fiyatlarla kalite sunan Comfort Family'nin kadın ip askı atleti 55 Türk Lirası, erkek ribana atleti ise 60 Türk Lirası olarak listelendi. Kadın slip iç çamaşırları ise 2'li paket halinde 45 Türk Lirası olarak satışa sunulacak.

Ayrıca, erkekler için havlu bel boxer 55 Türk Lirası, soket çoraplar ise 7'li paket halinde 84,50 Türk Lirası fiyat etiketiyle tüketicilerin beğenisine sunulacak. Kadın soket çoraplar da 7'li paket halinde 82,50 Türk Lirası olarak yer alıyor.

Bunların yanı sıra çocuklar için çeşitli iç giyim ürünleri, tenis soket çoraplar ve diğer tekstil ürünlerine de katalogda yer verildiği görülüyor. Temizlik ve kişisel bakım ürünleri arasında ise Rinso toz deterjan, Finish bulaşık makinesi kapsülü, Kotex hijyenik pedler, çamaşır suyu, çamaşır yumuşatıcı, sıvı sabun gibi ürünler dikkat çekiyor.