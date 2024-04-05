BİM'de 5 Nisan aktüel indirimi başladı! 5 kilosu 139 TL'ye indi

BİM market, her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilerine kaçırılmayacak fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. 2 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu, ev ihtiyaçlarından kişisel bakıma kadar geniş bir yelpazede çeşitlilik sunuyor.

Bu haftanın öne çıkan indirimli ürünleri arasında makyaj çantaları, saç bakım ürünleri, temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri bulunuyor. Özellikle makyaj çantaları ve kişisel bakım ürünlerinde cazip fiyatlar dikkat çekiyor. Bununla birlikte, temizlik malzemeleri ve günlük kullanım ürünleri de uygun fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.





BİM'in bu haftaki indirimlerinden bazıları şunlar:

Makyaj Çantası Midi: 75 TL

Makyaj Çantası Maxi: 79 TL

Sempatic Renkli Kutuda Toka Seti: 45 TL





London Thomas Şeffaf Kelebek ve Papatya Mandal Toka Çeşitleri 2'li: 45 TL

Rinso Toz Deterjan Limon Karbonat 10 Kg: 245 TL

Kotex Günlük Hijyenik Ped Parfümsüz: 69 TL

Bu indirimler, 2-5 Nisan tarihleri arasında BİM mağazalarında geçerli olacak. Müşteriler, bu süre zarfında ihtiyaç duydukları ürünleri uygun fiyatlarla temin edebilecekler.