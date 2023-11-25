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BİM'de Salı'dan Cuma'ya flaş indirimler başladı! Gıdadan temizlik ürünlerine kadar böyle fiyatlar görülmedi!

BİM'de Salı'dan Cuma'ya flaş indirimler başladı! Gıdadan temizlik ürünlerine kadar böyle fiyatlar görülmedi! BİM'de bu hafta dev indirimler başlarken 21-24 Kasım 2023 kataloğu yayınlandı. Kulaklık, oyuncaklar, telefonlar ve daha birçok üründe kampanya...