BİM'de Salı'dan Cuma'ya flaş indirimler başladı! Gıdadan temizlik ürünlerine kadar böyle fiyatlar görülmedi!
BİM'de bu hafta dev indirimler başlarken 21-24 Kasım 2023 kataloğu yayınlandı. Kulaklık, oyuncaklar, telefonlar ve daha birçok üründe kampanya...
Uygun alışveriş yapmayı sevenlerin adresi olan BİM market zincirlerinde her hafta indirimli ürünlerde farklılık görülürken 21-24 Kasım 2023 aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Herkesin kısa sürede ilgi gösterdiği katalog haberimizde.
BİM 21-24 KASIM 2023 KATALOĞU
Bingo Toz Deterjan 8 KG 195 TL
Domestos Ultra Çamaşır Suyu Çam Ferahlığı 5 L 124 TL
Bingo Soft Yumuşatıcı 5 L 89,75 TL,
Cif Lavabo Fayans Temizleyici Krem 2x750 ml 69,50 TL
Yumoş Şakayık Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 79,50 TL
Agu Baby Bebek Bezi Çeşitleri 195 TL
Kotex Hijyenik Ped Gece 22'li 65 TL
Asperox Yüzey Temizleyici 59,50 TL
Eros Atlet 59 TL
Eros Boxer 2'li 109 TL
Eros Slip Kadın 3'lü 75 TL
Comfort Family Soket Çorap 5'li 55 TL
Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı 24'lü 134 TL
Queen Kağıt Havlu 12'li 105 TL
Golden Rose Smokey Lashes Prestige Maskara 69,50 TL
Naturalove Titreşimli Yüz Masaj Aleti 145 TL
Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge 3.299 TL,
Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL,
Fakir Toz Torbasız Süpürge Veyron Turbo Xl 3.299 TL,
Casper VIA M30 Plus 4/128 GB 4.599 TL,
Polosmart Tws Kulaklık Fs71 219 TL,
Ruumstore TV Sehpası 699 TL,
Mega Kutulu Hurç 79 TL
Baza Kutulu Hurç 65 TL
Mega Hurç 55 TL
Maxi Hurç 44,50 TL
4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 59 TL
İp Kulplu, Baskılı Pencereli Mega Hurç 49,50 TL
Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 419 TL
Bot Erkek Çocuk 259 TL
Bot Erkek 299 TL
Düğmeli Pijama Takımı Kadın 269 TL
Cüzdan Kadın 65 TL
Northpacific Şemsiye 109 TL
Hotwheels Taşıyıcı Tırlar 199 TL
Barbie Öğretmen Bebek 249 TL
Piccolomondi Mini Blok Seti 49,50 TL
Oyun Hamuru Seti 89 TL
Kinetik Kum Seti Harfler 89 TL
Kurbağa Denge Oyunu 99 TL