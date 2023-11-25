BİM'de Salı'dan Cuma'ya flaş indirimler başladı! Gıdadan temizlik ürünlerine kadar böyle fiyatlar görülmedi!

BİM'de bu hafta dev indirimler başlarken 21-24 Kasım 2023 kataloğu yayınlandı. Kulaklık, oyuncaklar, telefonlar ve daha birçok üründe kampanya...

BİM'de Salı'dan Cuma'ya flaş indirimler başladı! Gıdadan temizlik ürünlerine kadar böyle fiyatlar görülmedi!
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Uygun alışveriş yapmayı sevenlerin adresi olan BİM market zincirlerinde her hafta indirimli ürünlerde farklılık görülürken 21-24 Kasım 2023 aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Herkesin kısa sürede ilgi gösterdiği katalog haberimizde.

BİM 21-24 KASIM 2023 KATALOĞU

Bingo Toz Deterjan 8 KG 195 TL

Domestos Ultra Çamaşır Suyu Çam Ferahlığı 5 L 124 TL

Bingo Soft Yumuşatıcı 5 L 89,75 TL,

Cif Lavabo Fayans Temizleyici Krem 2x750 ml 69,50 TL

Yumoş Şakayık Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 79,50 TL

Agu Baby Bebek Bezi Çeşitleri 195 TL

BİM 21 kasım

Kotex Hijyenik Ped Gece 22'li 65 TL

Asperox Yüzey Temizleyici 59,50 TL

Eros Atlet 59 TL

Eros Boxer 2'li 109 TL

Eros Slip Kadın 3'lü 75 TL

Comfort Family Soket Çorap 5'li 55 TL

Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı 24'lü 134 TL

Queen Kağıt Havlu 12'li 105 TL

Golden Rose Smokey Lashes Prestige Maskara 69,50 TL

Naturalove Titreşimli Yüz Masaj Aleti 145 TL

Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge 3.299 TL,

Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL,

Fakir Toz Torbasız Süpürge Veyron Turbo Xl 3.299 TL,

Casper VIA M30 Plus 4/128 GB 4.599 TL,

Polosmart Tws Kulaklık Fs71 219 TL,

Ruumstore TV Sehpası 699 TL,

Mega Kutulu Hurç 79 TL

Baza Kutulu Hurç 65 TL

Mega Hurç 55 TL

Maxi Hurç 44,50 TL

4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 59 TL

İp Kulplu, Baskılı Pencereli Mega Hurç 49,50 TL

Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 419 TL

Bot Erkek Çocuk 259 TL

Bot Erkek 299 TL

Düğmeli Pijama Takımı Kadın 269 TL

Cüzdan Kadın 65 TL

Northpacific Şemsiye 109 TL

Hotwheels Taşıyıcı Tırlar 199 TL

Barbie Öğretmen Bebek 249 TL

Piccolomondi Mini Blok Seti 49,50 TL

Oyun Hamuru Seti 89 TL

Kinetik Kum Seti Harfler 89 TL

Kurbağa Denge Oyunu 99 TL

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