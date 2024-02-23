BİM’de Şubat ayının son bombası: Son 6 gün! Kampanyaya yetişen aldıkça alacak

BİM Market, Şubat ayının son aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu katalogda, Honor Choice akıllı bileklik 999 TL, Kumtel çift yönlü ısıtıcı 629 TL, saklama kutusu ise 79 TL gibi uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu özel kampanyada birçok ürün indirimli fiyatlarla bulunabilir. Bu fırsattan yararlanmak isteyen herkes, avantajlı alışveriş imkanlarından faydalanabilir. İşte detaylar...

BİM'DE BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?



BİM'in 23 Şubat 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunda, teknolojik cihazlar, beyaz eşyalar, elektrikli ev aletleri, züccaciye ürünleri, mutfak gereçleri, ev dekorasyon ürünleri, tekstil ürünleri, giyim ve oyuncaklar gibi çeşitli kategorilerde indirimli ürünler bulunmaktadır.







Bu ürünler arasında öne çıkanlar şöyle:

• HP Victus FA0008NT Gaming Laptop: 27.999 TL

• Notebook: 10.999 TL

• LG 55" 4K Smart Nanocell Tv: 20.999 TL

• LG 55" UHD Smart Tv: 18.999 TL

• Casper Via M30 Plus Cep Telefonu: 4.599 TL

• Vivo Y16 Cep Telefonu: 4.499 TL

• Honor Choice X5 Pro Tws Kulaklık: 949 TL

• Honor Choice X5 Lite Tws Kulaklık: 699 TL

• Honor Choice Akıllı Bileklik: 999 TL

• Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı: 3.499 TL

• Philips Dijital Su Arıtma Cihazı: 4.799 TL

• Philips Süpürge: 4.499 TL

• Toshiba Dijital Mikrodalga: 2.999 TL

• Luxell XXL Fastfreyer: 2.499 TL





• Dijital Çelik Kettle: 899 TL

• Kiwi Buharlı Kırışık Giderici: 999 TL

• Kiwi Şarjlı Kahve ve Baharat Öğütücü: 499 TL

• Kiwi Baharat Öğütücü: 219 TL

• Kiwi Standlı Blender: 799 TL

• Erinöz Gölgelikli Luka Salıncak: 6.999 TL

• Kiwi IP Kamera: 599 TL

• Katlanır Kamp Sandalyesi: 235 TL

• Katlanır Su Bidonu: 49 TL

• Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı: 629 TL

• Chef’s Pro Karnıyarık Tencere: 399 TL

• Chef’s Krep Tava 26 cm: 159 TL

• Kelebek Kurutmalık: 399 TL

• Bonera Ocak Üstü Tost Tavası: 349 TL

• Kirli Çamaşır Sepeti: 169 TL

• Pedallı Temizlik Seti: 179 TL

• Çamaşır Selesi: 79 TL

• Ütü Masası: 489 TL

• Okyanus Deterjan / Tablet Kutusu: 85 TL





• Yedek Mop: 99 TL

• Okyanus Banyo Seti 3’lü: 99 TL

• Askı Seti: 32,50 TL

• Saklama Kutusu: 79 TL

• Chef’s Tek Fiyat Bıçak ve Soyacak: 49,50 TL

• Chef’s Meyve Bıçağı: 55 TL

• Poşet Sepeti: 29,50 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KAMPANYASI NE ZAMAN BİTECEK?



BİM 23 Şubat 2024 aktüel ürünler kampanyası, 23 Şubat ile 1 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak.





Bu tarihler arasında BİM mağazalarından indirimli fiyatlarla alışveriş yapabilirsiniz. Ancak stoklarla sınırlı olan bu ürünleri kaçırmamak için acele etmenizi öneririz.

