BİM'e gelen yeni ürünler yok satacak! Giyimden gıdaya çok beklenen ürünler sonunda geldi

BİM Marketlerde büyük indirim başladı! Giyimden gıdaya birçok ürün indirimde! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM Marketler her hafta indirimli ürünlerini müşterilerine sunmaya devam ediyor. Markette bu hafta indirimli olarak satılacak ürünler ve fiyatları şu şekilde;





-Karma kutu oyunları 69 TL

-2 yaş etkinlik kitabım 99.90 TL

-Top 39.50 TL

-Luna'nın oturma odası oyun seti 129 TL

-Oyun çatı 199 TL

-Luna'nın arabası 129 TL

-Manyetik kıyafet giydirme oyunu 79 TL

-Erkek polar pijama takımı 239 TL

-Termal çorap 79 TL

-Erkek çocyk polar pijama takımı 199 TL

-Kadın eşofman altı 89 TL

-Nevresim seti 189 TL

-Baskılı masa örtüsü 79 TL

-Bebek pijama takımı 109 TL

-Baskılı minder 44.50 TL

-Lastikli çarşaf 99 TL

-Cam kase 119 TL

-Cam şekerlik 89 TL

-Cam kase seti 129 TL

-Ayaklı cam meyvelik 189 TL

-Cam espresso bardağı 49 TL

-Kahve yanı su bardağı 37 TL

-Meşrubat bardağı 49 TL

-Çay bardağı 69 TL

-Tek fiyat mutfak ürünleri 23 TL

-Harry Potter stickerlı kalemli günlük seti 299 TL

-Harry Potter stickerlı günlük seti 259 TL

-Harry Potter figür 429 TL

-Harry Potter puzzle 69 TL

-Lisanslı boyama kitapları 19.50 TL

-Harry Potter karakterleri 299 TL

-2024 ajanda 149 TL

-Stickerlı karalama ve tasarlama defter seti 279 TL

-Harry Potter figür boyama seti 179 TL

-Harry Potter kupa 55 TL

-Harry Potter su şişesi 59 TL

-Harry Potter meşrubat bardağı 24 TL

-Dijitsu 58 inç smart led televizyon 10 bin 999 TL

-Dijitsu 32 inç televizyon 3 bin 199 TL

-Ankastre set 5 bin 999 TL

-Stanley termor 999 Tl

-Kumtel fastfryer 2 bin 499 TL

-Luxell airfryer cam yağ sprey 64.50 TL

-Kumtel set üstü ocak 1.599 TL

-Arnica elektrikli süpürge 2 bin 699 TL

-Pilavlık bulgur 42.50 TL

-Makarna çeşitleri 9 TL

-Kırmızı mercimek 53.75 TL

-Pratik filyre kahve 5.50 TL

-Türk kahvesi 23.50 T

-Karışık gazlı içecek 24 TL

-Portakallı gazlı içecek 24.50 TL

-Demleme bitki çayı 29.50 TL

-Çilekli ekşi yumuşak şeker 14.50 TL

-Kremalı sandviç bisküvi 35 TL

-Kakao kremalı bisküvi 22.50 TL

-Tahin 500 gram 59.75 TL

-Üzümlü kepekli bisküvi 27.50 TL

-Tuzlu zeytinli bisküvi 25 TL

-Kırmızı meyveli granola bar 24.50 TL

-Hot Wheels taşıyıcı tırlar 199 TL

-Barbie öğretmen bebek 249 TL

-Oyuncak arabalar 19.50 TL

-Römorklu ve kepçeli traktör 99 TL

-Oyun hamuru seti 89 TL

-Oyuncak bez top 24.50 TL

-Oyuncak polis seti 49.50 TL

-Kinetik kum seti 89 TL

-Lisanslı yazı tahtası 47.50 TL

-Lisanslı yapboz 29.50 TL

-Erkek çocuk bot 259 TL

-Erkek bot 299 TL

-Çift kişilik nevresim takımı 419 TL

-Kadın düğmeli pijama takımı 269 TL

-Kadın pijama takımı 219 TL

-Kadın terlik 69 TL

-Kadın cüzdan 65 TL

-Kadın çanta 119 TL

-Şemsiye 109 TL

-Keçe kapı önü paspası 32.50 TL

-Mega boy kutulu hurç 79 TL

-Baza kutulu hurç 65 TL

-4 bölmeli dolap düzenleyici 59 TL

-Mega hurç 55 TL

-Maxi hurç 44.50 TL

-Mini hurç 39.50 TL

-İp kulplu pencereli mega hurç 49.50 TL

-İp kulplu pencereli maxi hurç 39.50 TL

-İp kulplu midi hurç 39.50 TL

-4 bölmeli çekmece içi düzenleyici 69 TL

-12 bölmeli çekmece içi düzenleyici 29.50 TL

-Çift gözlü çekmece düzenleyici 68.50 TL

-Akordiyon mini organizer 19.50 TL

-Akordiyon maxi organizer 22.50 TL

-Pantolon askısı 19.50 TL

-Saklama kutusu 72.50 TL

-Organizer sepet 8.50 TL

-Sıcak su torbası 59 TL