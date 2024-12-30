Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

Devlet Desteği Şubat'ta Başlıyor

Çalışanlar, emekliler, dar gelirli bireyler ve işsizler için devletin sunacağı yeni destek paketleri hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle 2025 yılına girmemize bir gün kala, Aile Bakanlığı ve diğer bakanlıklar aracılığıyla birçok destek imkanının sağlanacağı açıklandı.

2500 TL’lik Destek Müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için sevindirici bir haber verdi. Bakan Kacır, belli şartları sağlayan işverenlere 2500 TL destek verileceğini duyurdu. Tekstil, hazır giyim, deri, ayakkabı ve mobilya sektörlerinde çalışan her bir kişi için aylık 2500 TL’ye kadar destek sağlanacak.

Ödemeler Şubat Ayında Hesaplara Geçecek

KOBİ'ler, Ocak ayında istihdamlarını korumaları halinde Şubat ayında destek ödemelerini almaya başlayacak. Bu destekler, işletmelerin üretim kapasitelerini artırmalarına, yeni yatırımlar yapmalarına ve büyüme hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olacak.

Yeni Teşvik Sistemi

Bakan Kacır, ayrıca yeni teşvik sisteminin devreye alınacağını belirtti. Bu sistemle birlikte sektörlerin rekabet gücünü ve üretimini korumayı hedeflediklerini ifade eden Kacır, KOSGEB aracılığıyla çalışan başına 2500 TL destek sunulacağını bildirdi.

Gelecek Destekler ve Kalkınma Hedefleri

Kacır, 2025 ajandasında önemli bir diğer başlığın da yeni teşvik sistemi olduğunu belirtti. Ülke genelinde kalkınmanın ana hedef olduğunu vurgulayan Kacır, “Bu sistemle, emek yoğun sektörlerin genç nüfusa sahip illerde güçlü bir şekilde faaliyet göstermesini sağlayacağız” dedi. Bu destek paketleri ile Türkiye ekonomisinin ilerleyeceğine inandığını ifade ederek, üretimde artış, istihdamda canlanma ve ihracatta büyüme hedeflerinin önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.