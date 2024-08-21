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BİM Market 27-28 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu: Bu Haftanın Kaçırılmayacak Fırsatları!

Bu hafta BİM'de temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok ürün indirimde! İşte BİM'deki güncel indirimli ürünler ve fiyat listesi.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 20:35
BİM Market 27-28 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu: Bu Haftanın Kaçırılmayacak Fırsatları!

BİM market, Türkiye genelinde tüketicilerin büyük ilgisini çeken aktüel ürün indirimleri ile her hafta birbirinden cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. 27-28 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olan yeni indirim kataloğu yayımlandı ve raflarda yerini aldı. Temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok kategoride indirimler sunan BİM, bu hafta da bütçesini korumak isteyen müşteriler için geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet veriyor.

BİM Market 27-28 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu: Bu Haftanın Kaçırılmayacak Fırsatları!

BİM 27-28 AĞUSTOS 2024 İNDİRİM KATALOĞU YAYIMLANDI

BİM market, haftalık olarak yayımladığı indirim katalogları ile tüketicilere uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunma misyonunu sürdürüyor. 27-28 Ağustos 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu da bu doğrultuda yayımlandı. BİM’in sunduğu bu fırsatlar, alışverişini ekonomik bir şekilde yapmak isteyenler için adeta bir rehber niteliğinde. Haftanın indirimli ürünleri arasında, temel gıda ihtiyaçlarından kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.

BU HAFTA BİM’DE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

27-28 Ağustos 2024 tarihlerinde BİM markette öne çıkan indirimli ürünler arasında kaşar peynir, süt, yoğurt, beyaz peynir gibi süt ürünleri bulunuyor. Ayrıca, pilavlık pirinç, sirke, dondurma gibi gıda ürünleri de bu hafta uygun fiyatlarla raflarda yerini alıyor. Temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünlerinde de önemli indirimler sunuluyor. Özellikle şampuan, yüzey temizleyici gibi ürünler, BİM’in bu haftaki indirim listesinde dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

GIDA ÜRÜNLERİNDE DEV İNDİRİMLER

BİM marketin 27-28 Ağustos 2024 tarihli indirim kataloğunda, temel gıda ürünlerinde ciddi indirimler yer alıyor. Aile bütçesini düşünenler için bu hafta özellikle süt ürünleri ve pilavlık pirinç gibi mutfakların olmazsa olmazı gıda maddelerinde cazip fırsatlar sunuluyor. Kaşar peynir, süt, yoğurt gibi ürünlerde yapılan indirimler, BİM müşterilerinin yoğun ilgisini çekiyor. Bu fırsatlar, hem besleyici hem de kaliteli gıda ürünlerini uygun fiyata almak isteyenler için kaçırılmayacak bir alışveriş fırsatı sunuyor.

TEMİZLİK MALZEMELERİNDE BÜYÜK FIRSATLAR

Gıda ürünlerinin yanı sıra, temizlik malzemelerinde de önemli indirimler BİM marketin bu haftaki kataloğunda yer alıyor. Evde hijyenine önem verenler için yüzey temizleyiciler ve diğer temizlik ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca, şampuan gibi kişisel bakım ürünlerinde de ciddi indirimler mevcut. Ev temizliği ve kişisel bakımda tasarruf yapmak isteyenler, BİM’in bu haftaki indirimli ürünlerini mutlaka incelemeli.

BİM MARKETTEKİ İNDİRİMLERİ KAÇIRMAYIN

27-28 Ağustos 2024 tarihleri arasında BİM marketlerde sunulan indirimler, özellikle aile bütçesini düşünenler için kaçırılmayacak fırsatlar içeriyor. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede sunulan bu indirimler, kaliteli ve uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çekecek. BİM’in haftalık olarak yayımladığı bu tür indirim katalogları, tüketicilerin alışverişlerinde tasarruf etmelerine olanak sağlıyor.

BİM Market 27-28 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu: Bu Haftanın Kaçırılmayacak Fırsatları!BİM Market 27-28 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu: Bu Haftanın Kaçırılmayacak Fırsatları!BİM Market 27-28 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu: Bu Haftanın Kaçırılmayacak Fırsatları!BİM Market 27-28 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu: Bu Haftanın Kaçırılmayacak Fırsatları!BİM Market 27-28 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu: Bu Haftanın Kaçırılmayacak Fırsatları!

BİM MARKET İNDİRİMLERİYLE EKONOMİK ALIŞVERİŞ FIRSATI

BİM market, müşterilerine sunduğu kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla buluşturma politikasını sürdürüyor. 27-28 Ağustos 2024 tarihlerinde geçerli olan indirimler, hem temel gıda ürünlerinde hem de temizlik malzemelerinde önemli fırsatlar sunuyor. Bu indirimler sayesinde tüketiciler, kaliteli ürünleri bütçelerini zorlamadan satın alma imkanına sahip oluyorlar.

BİM’in 27-28 Ağustos 2024 tarihli indirim kataloğu, yine yoğun ilgi görecek gibi görünüyor. Özellikle ekonomik alışveriş yapmak isteyenler, bu haftaki indirimleri kaçırmamak için BİM marketlerine uğramalı ya da BİM’in resmi internet sitesini ziyaret ederek katalogdaki ürünleri detaylı bir şekilde incelemeli. Unutmayın, bu fırsatlar sınırlı sayıda ürün için geçerli olabilir, bu nedenle alışverişinizi planlarken acele etmenizde fayda var.

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