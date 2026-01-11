Bingöl'de Genç-Yenisu Yolu Kar Nedeniyle Trafiğe Kapandı

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Genç-Yenisu İl Yolu araç trafiğine kapatıldı.

Kapanma Detayı

Edinilen bilgilere göre, Genç-Yenisu İl Yolunun 2 ile 44’üncü kilometreleri arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 18.00 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı.

Yetkililerin Uyarısı

Yetkililer, sürücüleri alternatif güzergâhları kullanmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. Bölgede hava ve yol koşullarının olumsuz seyrine bağlı gelişmeler takip ediliyor.

