Bingöl'de Genç-Yenisu Yolu Kar Nedeniyle Trafiğe Kapandı

Bingöl'de yoğun kar ve tipi nedeniyle Genç-Yenisu İl Yolu'nun 2–44. kilometreleri saat 18.00 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 19:26
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 19:26
Bingöl'de Genç-Yenisu Yolu Kar Nedeniyle Trafiğe Kapandı

Bingöl'de Genç-Yenisu Yolu Kar Nedeniyle Trafiğe Kapandı

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Genç-Yenisu İl Yolu araç trafiğine kapatıldı.

Kapanma Detayı

Edinilen bilgilere göre, Genç-Yenisu İl Yolunun 2 ile 44’üncü kilometreleri arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 18.00 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı.

Yetkililerin Uyarısı

Yetkililer, sürücüleri alternatif güzergâhları kullanmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. Bölgede hava ve yol koşullarının olumsuz seyrine bağlı gelişmeler takip ediliyor.

BİNGÖL’DE BİR İL YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

BİNGÖL’DE BİR İL YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehirspor'dan Vali Hüseyin Aksoy'a veda
2
Manisa Demirci'de Kar Coşkusu: Sarıçayır Yaylası Ziyaretçi Akını
3
Hatay'da Sis ve Yağmur: Yağış Uyarısı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
4
Karaelmas Gazeteciler Derneği'nden 10 Ocak'ta Keltepe Gezisi
5
Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Cemal Topçu yeniden başkan seçildi
6
Malatya Hekimhan'da Nesli Tehlikede Vaşak Güvenlik Kamerasına Yansıdı
7
Manisa'da Kar Coşkusu: Demirci Yaylaları Ziyaretçilerle Doldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları