Bingöl'de karla mücadele: 256 köy yolu ulaşıma açıldı, 24 yol için çalışmalar sürüyor

Bingöl'de 31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde etkili kar sonrası 280 köy yolundan 256'sı açıldı; 24 köy yolunda karla mücadele devam ediyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:50
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:57
Bingöl'de kapalı köy yollarının büyük bölümü ulaşıma açıldı

Bingöl genelinde geçtiğimiz hafta içi etkili olan yoğun kar yağışının ardından ulaşıma kapanan köy yollarının büyük bölümü yeniden ulaşıma açıldı. 24 köy yolunda ise karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Karla mücadelede mobilizasyon ve sonuçlar

31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde aralıksız devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, İl Özel İdaresi hizmet ağı içerisinde bulunan toplam 280 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Yağışın ilk saatlerinden itibaren sahaya çıkan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler karla mücadele çalışmalarına başladı.

110 personel ve 53 araçla gece gündüz demeden çalışan ekipler, zorlu kış şartlarına rağmen kapalı bulunan 280 köy yolundan 256'sını yeniden ulaşıma açtı.

Halen kapalı durumda bulunan 24 köy yolunda çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtilirken, söz konusu yolların da en kısa sürede ulaşıma açılması için ekiplerin sahadaki mücadelesini sürdürdüğü ifade edildi.

EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

