Bayburt’a Kar ve Kuvvetli Fırtına Uyarısı: Rüzgar 90 Kilometreye Ulaşabilir

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt için öğle saatlerinden itibaren kar, kuvvetli fırtına ve çığ uyarısı yaptı; rüzgar 80-90 km/s, buzlanma ve ulaşım riski var.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:30
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:30
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt ve çevresi için kar yağışı, kuvvetli fırtına ve çığ tehlikesi uyarısında bulundu. Öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen yağışla birlikte rüzgarın yer yer 90 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Uyarının Detayları

Son değerlendirmelere göre Bayburt’ta öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur etkili olacak. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği ve bunun sonucunda buzlanma riskinin artacağı kaydedildi.

Bölge genelinde rüzgarın güneyli yönlerden fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıracak rüzgarın, yüksek kesimlerde saatte 80-90 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

Vatandaşlara Uyarılar

Yapılan uyarıda, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara, çatı uçmasına ve ağaç devrilmesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji ayrıca, yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekti. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüler uyarıldı. Bölgedeki pus ve yer yer sis hadisesinin de görüş mesafesini düşürebileceği hatırlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

