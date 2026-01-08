Erzincan'da Kar ve Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge'den Erzincan, Bayburt ve Erzurum için buzlanma, don, kar yağışı ve 50-90 km/saat hızlarında kuvvetli rüzgâr/fırtına uyarısı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:36
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:38
Meteorolojik Beklenti

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Bayburt, Erzurum başta olmak üzere bölge genelinde buzlanma, don olayı, kar yağışı ve kuvvetli rüzgâr beklendiğini bildirdi.

Günlük hava tahmin raporuna göre bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görüleceği, akşam saatlerinden sonra ise Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde yağışların kar şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının etkili olmasının beklendiği bölgede, pus ve yer yer sis hadisesinin de görüleceği bildirildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren ise kuvvetli rüzgâr ve fırtına şeklinde eseceği; hızların 50-70 km/saat, yükseklerde yer yer 80-90 km/saat olacağı kaydedildi.

Uyarılar

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu bildirilerek, vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi. Kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması vurgulandı.

