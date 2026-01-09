Başkan Çetinkaya Karabük'te Gazetecilerle Buluştu

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için Havuzlu Bahçe'de düzenlenen program

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ev sahipliğinde düzenlenen programda, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve Merkez İlçe Başkanı Yavuz Hüsam ile birlikte Havuzlu Bahçe'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle Karabük'te görev yapan basın mensupları bir araya geldi.

Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda Başkan Çetinkaya, gazetecilerle tek tek ilgilenerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Çetinkaya ayrıca belediyenin yürüttüğü çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Çetinkaya, basının kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini vurgulayarak, gazetecilerin zorlu şartlar altında fedakârca görev yaptığını belirtti ve tüm basın çalışanlarına çalışmalarında başarılar diledi.

Program, karşılıklı sohbetlerin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA'NIN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN PROGRAMDA AK PARTİ KARABÜK MİLLETVEKİLLERİ CEM ŞAHİN VE ALİ KESKİNKILIÇ İLE AK PARTİ İL BAŞKANI FERHAT SALT VE MERKEZ İLÇE BAŞKANI YAVUZ HÜSAM'IN KATILIMLARIYLA, HAVUZLU BAHÇE'DE 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ VESİLESİYLE KARABÜK'TE GÖREV YAPAN BASIN MENSUPLARI BİR ARAYA GELDİ.