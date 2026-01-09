Başkan Çetinkaya Karabük'te Gazetecilerle Buluştu

Başkan Özkan Çetinkaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Karabük'teki basın mensuplarıyla Havuzlu Bahçe'de bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 17:27
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:27
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için Havuzlu Bahçe'de düzenlenen program

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ev sahipliğinde düzenlenen programda, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve Merkez İlçe Başkanı Yavuz Hüsam ile birlikte Havuzlu Bahçe'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle Karabük'te görev yapan basın mensupları bir araya geldi.

Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda Başkan Çetinkaya, gazetecilerle tek tek ilgilenerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Çetinkaya ayrıca belediyenin yürüttüğü çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Çetinkaya, basının kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini vurgulayarak, gazetecilerin zorlu şartlar altında fedakârca görev yaptığını belirtti ve tüm basın çalışanlarına çalışmalarında başarılar diledi.

Program, karşılıklı sohbetlerin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

