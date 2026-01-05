DOLAR
Bingöl'de Tehlikeli Buz Sarkıtları İtfaiye Ekiplerince Temizlendi

Bingöl'de oluşan metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları, Bingöl Belediyesi ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından okullar ve kamu binalarından temizlendi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:46
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:46
Soğuk hava ve kar sonrası oluşan sarkıtlar kent genelinde temizlendi

Bingöl’de tehlike oluşturan buz sarkıtları, itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.

Geçen hafta yoğun kar yağışı ile mücadele veren Bingöl’de soğuk hava kendini gösteriyor. Kent genelinde termometrelere eksi 12’leri görürken, binaların saçaklarında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluşuyor.

Bingöl Belediyesi, can ve mal güvenliğini tehdit eden buz sarkıtları için kent genelinde çalışma başlattı.

Bu çerçevede İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, başta okullar ve kamu kurumları olmak üzere kent genelindeki binalarda risk oluşturan buz sarkıtlarını tek tek temizledi.

