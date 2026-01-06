Umut Yılmaz Karşıyaka'da Kadınlarla Buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Karşıyaka Mahallesi’nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıda vatandaşların görüşlerini dinleyen Yılmaz, beklenti ve talepleri not aldı.

Saha Odaklı Belediyecilik

Yılmaz, vatandaşlarla buluşmaya devam ettiklerini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "vatandaşla iç içe olun" talimatı doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi. Belediyeciliğin masa başında değil sahada yapıldığını vurgulayan Yılmaz, ziyaretine AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler, başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile birlikte geldiğini ifade etti.

Projeler ve Kadınlara Yönelik Çalışmalar

Toplantıda Yılmaz, hayata geçirilen ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi; özellikle sosyal belediyecilik, kadınlara yönelik destek projeleri ile çocuklar ve ailelere yönelik çalışmalara dikkat çekti. Projelerin vatandaşlar tarafından doğru anlaşılmasının kendileri için önem taşıdığını belirtti.

Geri Bildirim ve Teşekkür

Yılmaz, iletilen taleplerin titizlikle değerlendirileceğini ve ilgili birimlerle gerekli çalışmaların başlatılacağını söyledi. Toplantıda şu ifadelere yer verdi: Bizim için en doğru rehber, hemşehrilerimizin görüşleridir.

Mahalle sakinleri, yaşadıkları sorunları, ihtiyaçları ve beklentileri doğrudan Başkan Yılmaz’a iletme fırsatı buldu. Kadınlar, Yılmaz’ın sahada olmasından ve kendilerini dinlemesinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Şehitkamil’i birlikte yönetiyoruz. Her fikri önemsiyor, her talebi dikkate alıyoruz.

