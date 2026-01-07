Elazığ'da Konvoyla Kurtarma: Yolda Kalan Tır Halatla Çekildi

Elazığ'da Uzuntarla köy yolunda buzlanma sonucu yolda kalan tır, kar küreme aracı ve 2 traktörün konvoy halinde halatla bağlanmasıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 01:53
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 01:59
Köy sakinleri ve İl Özel İdaresi ekiplerinden ortak çalışma

Elazığ'da geçen hafta etkili olan kar yağışı ve eksi 10’ları gören soğuklar, sürücülere zor anlar yaşattı. Merkeze bağlı Uzuntarla köy yolu'nda buzlanma ve kar nedeniyle yolda kalan bir tırın yardımına köy sakinleri ile İl Özel İdaresi ekipleri koştu.

Müdahale sırasında ekipler yaratıcı bir yöntem uyguladı: öncelikle kar küreme aracının arkasına halat bağlandı, ardından halat sırasıyla 2 traktöre ve son olarak tıra bağlandı. Kar küreme aracı ve traktörlerin konvoy halinde ortak hareketiyle tır bulunduğu noktadan çekilerek kurtarıldı.

Olayın ilginç kurtarma yöntemi, yoldaki çalışmayı izleyenlerin cep telefonuyla kayda geçti; görüntülerde ekiplerin ve köy halkının iş birliği dikkat çekiyor. Konvoy şeklindeki müdahale, kar ve buzun yol açtığı ulaşım sorunlarına pratik bir çözüm olarak kayda geçti.

