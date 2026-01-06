Elazığ'ta İtfaiye Çatılardaki Buz Sarkıtlarını Temizliyor

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, kent genelindeki çatılarda oluşan buz sarkıtlarını temizleyerek can ve mal güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 15:13
Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çatılarda oluşan buz sarkıtlarına müdahale ederek olası tehlikelerin önüne geçiyor.

Yangın, trafik kazası ve kurtarma gibi birçok alanda özveriyle 7/24 görev yapan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında ortaya çıkabilecek risklere karşı da mesai sürdürüyor. Ekipler, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu binaları, sağlık ocakları ve okul binalarının çatılarında ve girişlerinde oluşan tehlikeli buz sarkıtlarını titizlikle temizliyor.

İtfaiye ekiplerinin amacı, çatılardan düşebilecek buz parçalarına bağlı muhtemel kazaları önleyerek can ve mal güvenliğini korumak. Yapılan çalışmalar, tehlike arz eden noktaların öncelikle tespit edilmesi ve kontrollü müdahale ile risklerin azaltılmasını içeriyor.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların kış aylarında tehlike oluşturabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının istendiği belirtilirken, Elazığ itfaiyesinin buz sarkıtlarına titizlikle müdahale ederek riskleri ortadan kaldırdığı ifade edildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

