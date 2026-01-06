Elazığ'ta İtfaiye Çatılardaki Buz Sarkıtlarını Temizliyor

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çatılarda oluşan buz sarkıtlarına müdahale ederek olası tehlikelerin önüne geçiyor.

Ekiplerin çalışması

Yangın, trafik kazası ve kurtarma gibi birçok alanda özveriyle 7/24 görev yapan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında ortaya çıkabilecek risklere karşı da mesai sürdürüyor. Ekipler, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu binaları, sağlık ocakları ve okul binalarının çatılarında ve girişlerinde oluşan tehlikeli buz sarkıtlarını titizlikle temizliyor.

İtfaiye ekiplerinin amacı, çatılardan düşebilecek buz parçalarına bağlı muhtemel kazaları önleyerek can ve mal güvenliğini korumak. Yapılan çalışmalar, tehlike arz eden noktaların öncelikle tespit edilmesi ve kontrollü müdahale ile risklerin azaltılmasını içeriyor.

Vatandaşlara uyarı

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların kış aylarında tehlike oluşturabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının istendiği belirtilirken, Elazığ itfaiyesinin buz sarkıtlarına titizlikle müdahale ederek riskleri ortadan kaldırdığı ifade edildi.

