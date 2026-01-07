Kilis'in Yeni Valisi Ömer Kalaylı Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla hazırlanan ve 7 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Kilis Valisi değişti. Kararname kapsamında Kilis Valisi Tahir Şahin, Trabzon Valiliğine atanırken, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı Kilis’in yeni Valisi oldu.

Ömer Kalaylı kimdir?

1979 yılında Kahramanmaraş’ta doğan Ömer Kalaylı, ilk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamladı. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

2003 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Gaziantep Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı. Adaylık sürecinde Yavuzeli ve Araban Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

Ankara TÖMER’de Fransızca dil eğitimi alan Kalaylı, 25 Eylül 2004 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından bir yıl süreyle Fransa’ya gönderildi. Franche-Comté Üniversitesine bağlı CLA Dil Okulunda Fransızca eğitim gördü ve Paris’te ENA (École Nationale d’Administration) bünyesinde düzenlenen "Fransa’da Valilik Kurumu, Adem-i Merkeziyet, Yönetimin Modernleşmesi ve Devlet Reformu" konulu eğitim programına katıldı.

Dönem Kaymakamlık Kursu’nu üstün başarıyla tamamlayan Ömer Kalaylı, kura ile Gaziantep’in Karkamış ilçesine atanarak yaklaşık 1 buçuk yıl görev yaptı. Daha sonra sırasıyla Diyarbakır Lice Kaymakamlığı (2007-2009), Sivas Gürün Kaymakamlığı (2009-2013), Sivas Vali Yardımcılığı (2013-2016), Sakarya Akyazı Kaymakamlığı (2016-2018) görevlerinde bulundu.

Kalaylı, ayrıca Uşak Vali Yardımcılığı ve Uşak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile Gaziantep Şehitkamil Kaymakamlığı (2019-2022) görevlerini yürüttü.

21 Aralık 2014 tarihinde İçişleri Bakanlığı’nca Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenen ve Çin’in yönetim sistemi konulu kısa dönem yurt dışı eğitim programına katıldı.

İkinci üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Bölümünde 2016 yılında tamamlayan Kalaylı, aynı üniversitenin Sosyoloji Bölümünden 2022 yılında mezun oldu.

Evli ve iki çocuk babası olan Ömer Kalaylı, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

KİLİS’İN YENİ VALİSİ ÖMER KALAYLI OLDU FOTOĞRAF KAYMAKAMLIK SAYFASINDAN ALINDI .