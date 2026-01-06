Adıyaman Gölbaşı'da Polis Sokak Hayvanlarına Mama Bıraktı
Soğuk ve dona karşı destek
Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanları için mama ve yem bıraktı.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, birkaç gündür etkili olan kar yağışı ve ardından başlayan don sonrası sokak hayvanlarına yönelik çalışma başlattı.
Polis ekipleri, hayvanların soğuk havada karnını doyurabilmesi için çeşitli noktalara yem ve mama bıraktı.
Hayvanların karnını doyuran polisler, bu tür etkinliklere durmadan devam edeceklerini vurguladı.
