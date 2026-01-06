Adıyaman Gölbaşı'da Polis Sokak Hayvanlarına Mama Bıraktı

Adıyaman Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kar ve don nedeniyle sokak hayvanları için yem ve mama bıraktı; çalışmaların süreceği belirtildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 13:53
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:53
Soğuk ve dona karşı destek

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanları için mama ve yem bıraktı.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, birkaç gündür etkili olan kar yağışı ve ardından başlayan don sonrası sokak hayvanlarına yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri, hayvanların soğuk havada karnını doyurabilmesi için çeşitli noktalara yem ve mama bıraktı.

Hayvanların karnını doyuran polisler, bu tür etkinliklere durmadan devam edeceklerini vurguladı.

