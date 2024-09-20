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Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış

İş Uygulama Programı (İUP) çerçevesinde okullarda görev yapan işçilere ve yeni açılan KYK yurtlarına atanacak işçilere yönelik maaş artışı müjdesi geldi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 10:03
Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış

İş Uygulama Programı (İUP) çerçevesinde okullarda görev yapan işçilere ve yeni açılan KYK yurtlarına atanacak işçilere yönelik maaş artışı müjdesi geldi. Türkiye İş Kurumu üzerinden açıklaması yapılan ve okullara temizlik görevlisi olarak İUP programı kapsamında atanan çalışanlara yönelik sevindirici zam gelişmesi açıklandı. Geçtiğimiz günlerde İŞKUR’da yayınlanan ilanda 18 şehirde KPSS’siz İUP personeli alımı yapılacağı belirtilmişti. Kimi iller için başvurular açılırken, yapılan son açıklama ile aylık maaşlarının 12 bin TL’ye çıkarılacağı belirtilmiş bulunuyor.  

Memur Sen'den Zam Açıklaması 

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İUP işçilerinin maaşlarıyla ilgili önemli gelişmeleri kamuoyuna sundu. Çalışma Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, işçi maaşlarının yükseltilmesi ve iş güvencesi gibi konular üzerine detaylı çalışmaların başlatıldığı ifade edilirken, Yalçın “İUP uygulamasının okulların personel ihtiyacını karşılaması için Çalışma Bakanıyla görüştük. Eğitimde kaliteyi artırmak adına bu düzenlemenin elzem olduğunu vurguladık.” dedi. 

Yalçın tarafından yapılan açıklamada çalışanların motivesinin arttırılmasının hedeflendiği belirtilirken, "Okul ortamının hijyenik ve sağlam olması, öğrencilerimizin sağlığı ve eğitim kalitesi için kritik önem taşıyor. Yan hizmetlerin düzgün bir şekilde yürütülebilmesi için işçilerin motivasyonunun artırılması gerekiyor."  ifadeleri kullanıldı.  

Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış

İUP maaş zammının yanı sıra iş devamlılığı görüşmeleri de devam 

İUP personelinin yakından takip ettiği zam gelişmesinin yanı sıra iş güvencesi ve maaşlarda yapılacak iyileştirmeler ile birlikte program hakkındaki mevzuat düzenlemelerinin de devreye alınacağı tahmin ediliyor.  

Bakan Işıkhan’dan İUP zammı açıklaması 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İUP kapsamında çalışan vatandaşa son dakika mğjdeyi verdi ve  “İUP kapsamında ödenecek ücretin 12.000 TL’ye yükseltilmesi için gerekli adımları atacağız” dedi. 

KYK Yurtlarına İUP Personeli Alımı  

Okulların açılmasına sayılı günler kala alınan kararlarda 120 bin personel alımı gerçekleşeceği ifade edilmiş ve yapılan alımların akabinde KYK yurtlarına da 25 binden fazla yeni işçi alımının planlandığı açıklandı.  

İUP PERSONEL ALIMI

Ülke genelinde, çeşitli illerde gerçekleştirilecek İUP (İş ve Uygulama Programı) personel alımları ile binlerce yeni iş fırsatı yaratılacak. Özellikle genç işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması hedefleniyor. Konya, Bartın, Hatay, Sinop, Karabük, Ardahan, Giresun, Diyarbakır, Bilecik, Muğla, Şanlıurfa ve Karaman gibi illerdeki İUP'ler, farklı branşlarda personel alımı yapacak. Bu alımlarda, mühendislerden teknisyenlere, idari personelden hizmetliye kadar birçok pozisyonun yer aldığı açıklanmış bulunuyor.


 


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